"O fracasso não é uma opção", é o slogan do filme Apollo 13, de 1995, em que o diretor de voo da NASA, Gene Kranz, interpretado por Ed Harris, tenta salvar três astronautas em perigo a bordo de uma espaçonave Apollo com defeito.

Esse mantra também permeia os escritórios da nascente equipe Cadillac de Fórmula 1, à medida que a equipe de propriedade dos EUA entra em uma fase crucial de sua trajetória no GP.

Em torno de seus vários postos avançados em todo o mundo, incluindo uma base europeia em Silverstone, uma instalação em Charlotte e a novíssima sede da empresa controladora Andretti Global em Indianápolis, os relógios de contagem regressiva estão marcando os principais prazos de lançamento da equipe: a primeira partida de seu primeiro carro de F1, o shakedown planejado para o final de janeiro em Barcelona e a abertura da temporada na Austrália.

Para o chefe da equipe, Graeme Lowdon, não é uma questão de saber se a equipe estará pronta para sua grande estreia como a primeira equipe de expansão da F1 desde 2016. "Isso não é negociável. Temos que fazer isso", disse Lowdon ao Motorsport.com.

"Uma das coisas legais do automobilismo são os prazos inamovíveis. Ninguém vai nos deixar fazer o primeiro GP uma semana mais tarde do que todos os outros. Todos sabem que o relógio está correndo".

"Temos um calendário que é compartilhado entre todos, com algumas datas importantes a cada mês, sejam elas lançamentos de projetos ou testes de componentes. Estamos dentro do cronograma no momento".

Para cumprir esses prazos, a equipe está construindo continuamente sua base europeia em Silverstone, com Lowdon revelando que a equipe está contratando pessoal a uma taxa de "mais de uma pessoa por dia". Uma olhada na página do LinkedIn da Cadillac sugere que muitas posições ainda estão em aberto.

A principal liderança técnica da Cadillac já está definida há algum tempo, com o ex-engenheiro da Renault Nick Chester como diretor técnico, o ex-homem da Williams Jon Tomlinson como chefe de aerodinâmica e John McQuilliam, que trabalhou com Lowdon na Manor, como designer-chefe. A Cadillac também pode contar com a experiência de Pat Symonds como consultor de engenharia. Outras contratações importantes incluem o ex-gerente da equipe de corrida da Haas, Peter Crolla.

"Temos uma reunião semanal com toda a equipe e eu me lembro que na primeira reunião éramos três pessoas. Agora são centenas", disse Lowdon. "Acho que agora estamos com pouco mais de uma pessoa por dia; pessoas muito boas também, pessoas com quem já participei de corridas no passado. É uma emoção muito grande para mim poder correr com algumas dessas pessoas novamente".

Cadillac F1 Foto de: FIA

Além de seu centro europeu em Silverstone, a Cadillac também terá como base a nova sede da Andretti Global nos EUA, em Indiana, bem como uma instalação da General Motors em Charlotte, Carolina do Norte. Ela também continuará usando o túnel de vento da Toyota em Colônia.

"Estamos construindo fábricas no Reino Unido e uma nova e enorme sede principal em Indianápolis. Estou muito animado para que as pessoas vejam como será, porque acho que é um divisor de águas para os fãs da F1 nos EUA", disse Lowdon.

"É sempre um desafio gerenciar em vários locais, mas vemos isso como uma oportunidade. Temos uma sede em Indianápolis. É a casa da IndyCar. Temos o novo negócio de unidades de potência em Charlotte, onde também temos muitas coisas relacionadas à dinâmica de veículos e simuladores de piloto no circuito. Essa é a sede da NASCAR".

"Depois, temos as operações em Silverstone, que é a sede da F1. Em termos de energia do automobilismo, ninguém tem dúvida de qual é o foco principal quando se está em qualquer uma dessas cidades".

Lowdon não é um estranho na construção de uma equipe de F1 a partir do zero, mas as circunstâncias são muito diferentes de quando ele trouxe a Manor para a categoria em 2010 para o que foi uma campanha contundente de sete anos sob diferentes disfarces até que a equipe finalmente fechou no final de 2016. Naquela época, Lowdon e seu cofundador, John Booth, não estavam mais envolvidos no projeto.

"Bem, desta vez temos mais tempo", disse Lowdon, comparando as duas start-ups. "Acho que tivemos sete meses da última vez, e isso foi um desafio. Olho para trás agora e é simplesmente inacreditável".

"Como a história já mostrou, as balizas se movem além de qualquer reconhecimento. Desta vez, está significativamente mais estável, mas o jogo também está mais complicado. Certamente, a lição que aprendi da última vez é que quanto mais as coisas mudam, mais as coisas permanecem iguais. Os fundamentos da formação de uma equipe são idênticos.".

O esforço da Cadillac na F1 mudou de marcha quando ela finalmente recebeu a aprovação para participar como 11ª equipe no fim de semana do GP de Las Vegas, em novembro passado. Ela pôde finalmente abordar o pessoal e os parceiros com o conhecimento de que estaria no grid em 2026, em vez de uma promessa e um sonho.

"A emoção predominante foi, até certo ponto, o alívio", disse Lowdon. "Nunca duvidei de que conseguiríamos a inscrição, caso contrário, havia coisas suficientes para nos desanimar e desistir. O problema era o tempo que levaria".

"Do ponto de vista pessoal, transmitir essa mensagem a todas as pessoas que se juntaram a nós e ver suas reações foi uma experiência realmente alegre. Acho que éramos mais de 300 pessoas naquele momento, quase o tamanho da Haas. Cada uma delas havia se comprometido a participar de uma equipe que não tinha entrada. Não podíamos nem nos considerar uma equipe de F1. Isso é algo que eu respeito enormemente".

A Cadillac utilizará os motores da Ferrari nas duas primeiras temporadas antes de introduzir suas próprias unidades de potência híbridas, razão pela qual Russ O'Blenes, da GM, responsável pelo programa de motores de F1 do OEM, participou da reunião de motores no Bahrein.

Os pilotos devem ser escolhidos por mérito e não por nacionalidade

Valtteri Bottas, da Mercedes, conversa com Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Uma das próximas decisões cruciais para a Cadillac é a escolha de seus pilotos. Em conversa com o Motorsport.com no início deste ano, o conselheiro da equipe, Mario Andretti, disse que a intenção ainda era ter um piloto americano em um de seus carros, com Andretti confirmando que Colton Herta, o craque da equipe na Fórmula Indy, ainda é o principal candidato, enquanto se aguarda uma superlicença da FIA.

Desde então, Herta se distanciou do barulho constante da F1 que o cercou desde que a equipe de Andretti começou a trabalhar, embora ele continue no páreo. Outros agentes livres no mercado incluem o reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, e o ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, ambos com mais de uma década de experiência na F1 que seriam valiosos para uma nova equipe.

Lowdon permaneceu indeciso quando perguntado se a equipe ainda está decidida a contratar um piloto americano desde o início, dando a entender que isso pode não acontecer necessariamente desde o primeiro ano.

"Selecionaremos os pilotos por mérito. Ter um piloto por mérito não significa que você não possa ter um passaporte americano também. Temos muitas opções para escolher", disse ele.

"Mas também não se pode julgar uma equipe de F1 apenas pelo que ela está fazendo neste ou no próximo ano. A equipe veio para ficar. Acho que os fãs adorariam ver um piloto americano em uma equipe americana. Não há nada que impeça que isso aconteça, mas temos que seguir em frente e selecionar por mérito e formar uma equipe, porque há alguns pilotos muito experientes disponíveis".

Importante lembrar que Felipe Drugovich também foi sondado pela equipe durante o GP do Japão, mas o brasileiro confirmou que eles estão conversando com muitas pessoas e nada ainda foi decidido.

"Não pudemos participar da última rodada de negociações de pilotos, por isso estamos fora de sincronia com muitas outras equipes. Mas isso também tem algumas vantagens. Há muitos pilotos muito bons disponíveis no momento".

"Quando e como montarmos a equipe de pilotos, seja ela qual for, será uma equipe forte".

