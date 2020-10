Após Daniel Ricciardo cumprir a promessa de conquistar um pódio com a Renault na Fórmula 1, chegou a hora do chefe Cyril Abiteboul manter sua parte da aposta: ele e o australiano terão que fazer tatuagens iguais em homenagem ao acontecimento. Mas Abiteboul disse que não está preocupado com isso, já que ele tem direito de escolher o tamanho e o lugar.

O francês também revelou que essa promessa incomum para celebrar o primeiro pódio de Ricciardo com a equipe teve a colaboração de "algumas cervejas" no GP da Grã-Bretanha de 2019.

A perspectiva de ver seu chefe fazendo uma tatuagem adicionou um elemento especial à temporada Ricciardo e, após seu terceiro lugar no GP de Eifel, o assunto obviamente voltou a tona.

Abiteboul revelou os detalhes do acordo entre eles, e como tudo aconteceu.

"Eu sempre me confundo. Mas ele escolhe o desenho e eu o lugar e o tamanho, porque o tamanho faz diferença! Então desde que eu possa escolher o tamanho, eu consigo aceitar qualquer desenho".

"Não faz muito meu estilo. Acho que por isso aceitei a aposta. Lembro daquela noite em Silversonte, noite de quinta, no ano passado, quando Daniel estava me mostrando uma tatuagem nova".

"E eu perguntei para ele: 'Como você chega até aí? Que caminho mental você faz para chegar a esse tipo de tatuagem?'. E ele me disse: 'Sabe o que aconteceu, eu estava passando na frente do lugar e pensei, bora fazer essa'".

"Então eu pensei, tudo bem, vamos fazer algo do tipo. Se você conseguir um pódio, eu faço uma. Eu sou um homem de palavra. E, obviamente, isso aconteceu após algumas cervejas".

"Eu faço. Só preciso de um tempo para decidir o tamanho e a localização".

Ricciardo indicou após a corrida de domingo que o desenho terá um tema alemão para reconhecer o país onde o pódio foi conquistado.

"Temos que pensar agora", disse. "Provavelmente algo relacionado a mim, mas com um sabor alemão. Obviamente esse foi o lugar onde consegui o pódio então talvez um chapéu alemão ou algo do tipo".

Enquanto isso, Christian Horner entrou na brincadeira, e mandou uma sugestão de desenho.

"Meus parabéns à Renault. É o primeiro pódio deles após algum tempo. Mal posso esperar para ver uma logo enorme da Red Bull no traseiro de Cyril!".

