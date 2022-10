Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo comentarista? É o que a ESPN considera para 2023. O australiano que vai tirar um ano sabático da Fórmula 1 pode virar parte da equipe de esportes da emissora na próxima temporada. Claro, se aceitar o convite.

O australiano se 'despede' da categoria no fim de 2022 após ter seu contrato reincidido com a McLaren antes do esperado e, por conta da dança das cadeiras, acabou sem vaga para a temporada 2023.

De acordo com o jornalista Chris Medland, do Racer.com, a ESPN planeja convidar Ricciardo para fazer parte da sua equipe esportiva em um "sholder programming" (tipo de programação pré e pós-eventos esportivos ao vivo). Esse gênero de programa já acontece no canal com o Manningcast, onde dois âncoras da casa oferecem uma programação alternativa para as segundas-feiras à noite de futebol americano.

“Ele é obviamente uma personalidade tremenda que realmente ressoa com os fãs, especialmente neste país”, disse o presidente de programação e conteúdo original da ESPN, Burke Magnus.

"Então, nada específico, mas não acho que seja um exagero. Eu não tenho ideia do que ele está interessado em fazer honestamente, mas ele certamente tem a personalidade para nossa linha de trabalho, eu diria.”

"Não tomamos nenhuma decisão firme, mas Manningcast, por exemplo, que fazemos no Monday Night Football, algo assim para a Fórmula 1 também seria incrivelmente interessante – uma apresentação alternativa acima da corrida que poderia ajudar a atrair fãs casuais. A vantagem do nosso negócio é sempre o fã casual. Os fãs ávidos estarão lá, a vantagem é conseguir fãs mais casuais e criar fãs ávidos deles.”

Muito fã de futebol americano e torcedor do Buffalo Bills, time comandado pelo quarterback Josh Allen - uma das atuais grandes estrelas da NFL - Daniel Ricciardo já participou de um ''cross-over'' especial proporcionado pela ESPN no ano passado ao lado de Allen, que também é amigo pessoal do australiano.

“Fizemos uma reportagem no ano passado onde destacamos a amizade que Daniel Ricciardo tem com Josh Allen do Buffalo Bills. Portanto, tentar integrar a F1 em todo o nosso portfólio por meio de formas criativas de apresentação de conteúdo é definitivamente uma prioridade para nós", enfatizou Magnus.

