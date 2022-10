Alonso faz 'ultimato' à F1 com protesto da Alpine 'contra' Haas

Carregar reprodutor de áudio

Após colidir com a Aston Martin do canadense Lance Stroll no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso conseguiu prosseguir na corrida e cruzou a linha de chegada em sétimo com sua Alpine, sendo um dos destaques da prova texana no Circuito das Américas.

Entretanto, a Haas 'denunciou' o carro do bicampeão mundial, cujo retrovisor direito 'saiu voando' perigosamente durante a corrida, e Alonso foi punido com o acréscimo de 30 segundos em seu tempo de prova, caindo para 15º.

A Alpine 'recorreu' com um protesto, que será julgado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Com isso, o piloto espanhol de 41 anos quer “ver se o esporte está na direção certa”.

“Agradeço todas as mensagens que recebi. É uma daquelas raras vezes em que eu sinto que estamos todos na mesma página, compartilhando das mesmas opiniões sobre as regras", publicou Alonso em suas redes sociais.

"Além disso, quinta-feira vai ser um dia importante para o esporte que amamos tanto, já que essa decisão vai dizer se estamos caminhando na direção certa para o futuro. Agradeço de novo pelo apoio todo”, escreveu o bicampeão mundial.

