F1 - Villeneuve avalia Pérez na Red Bull: "Julgado injustamente"

A permanência de Sergio Pérez na Red Bull está garantida até o fim da temporada de 2024. Mas a falta de bons resultados do piloto de Fórmula 1 coloca em cheque a continuação na equipe no futuro.

Agora, Jacques Villeneuve avaliou o desempenho do mexicano e disse que ele não está dirigindo de maneira pior, mas, na verdade, Max Verstappen mostra uma melhora no desempenho com o RB20 em pista.

"A Red Bull perdeu a liderança há muito tempo", explicou.

O campeão de 1997 ainda relembrou que, atualmente, as equipes que conseguem competir com a Red Bull são McLaren e Mercedes, mas o holandês segue tendo os melhores resultados nos fins de semana.

"As duas melhores equipes no momento são McLaren e Mercedes. Max Verstappen ainda vence devido a seu talento, mas fica cada vez mais difícil fazer isso a cada corrida".

"Acho que Perez está sendo julgado injustamente. Não acho que ele esteja pior do que estava há dois anos. É só que Max melhorou, é por isso que a distância entre eles aumentou. É muito mais difícil para Perez dirigir o carro, mas também não é fácil para Verstappen. No entanto, ele já venceu a batalha entre eles".

