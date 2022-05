Carregar reprodutor de áudio

Todas as equipes estão sofrendo para reduzir o peso dos carros neste começo da temporada 2022 da Fórmula 1. E a McLaren parece estar levando isso além, tomando uma medida que tornou o GP de Miami ainda mais difícil para seus pilotos: reduzir a bebida disponível para mantê-los hidratados nos carros.

Daniel Ricciardo revelou que teve menos líquido disponível em sua garrafa do que gostaria em meio às condições quentes de Miami, o que dificultou ainda mais sua prova. Ele sofreu para encontrar ritmo e, mesmo com uma mudança no final para pneus macios, não conseguiu fazer muito.

Na pista, ele terminou em 11º, mas foi rebaixado para 13º devido a uma penalização de tempo por sair dos limites e ganhando uma vantagem duradoura na batalha contra Kevin Magnussen. Assim como outros pilotos, Ricciardo mostrava claramente os efeitos do calor após a corrida.

"Sim, tem o fator calor", disse Ricciardo ao Motorsport.com quando questionado se Miami se assemelhava a outras corridas quentes como Singapura e Malásia. "É difícil também porque todos estão lutando para reduzir o peso ao máximo".

"Então não temos o luxo de colocar três litros no sistema de hidratação. Temos um pouco, e nunca é suficiente. Naturalmente, você vai ficar desidratado. E sim, o calor foi real. São alguns dos mais difíceis. Todos obviamente deram o seu melhor hoje mas está quente. Pilotos, mecânicos, todos estão sentindo o calor".

No fim da corrida, Ricciardo achou que havia terminado na zona de pontos, sendo notificado apenas depois que estava em 11º, antes da punição ser anunciada.

"Quando eu cruzei a linha de chegada, achei que era 10º. É difícil de saber, há batalhas acontecendo e carros saindo aqui e ali. Mas tinha um cálculo na minha cabeça, acho que tinha passado carros suficientes para estar nos pontos".

"Mas sim, acabamos ficando fora por pouco. Não acho que há 'e se's pra discutir hoje. Só não fomos rápidos o suficiente. E acho que quando todos estão no vácuo, ainda estamos devendo nas retas, com um pouco de arrasto".

Ricciardo admitiu ainda que não sabia o motivo da penalização: "Eu acabei de ver que estou em 13º. Me lembro de ficar lado a lado com as Haas, e tivemos boas batalhas. Infelizmente, não foi por um top 5. Ainda não sei porque estou em 13º, mas buscarei entender".

Ele diz ainda ter esperanças de ver a McLaren melhor em Barcelona: "Eu realmente espero que seja melhor que neste fim de semana. Hoje parecia mais como as dificuldades do ano passado, em algumas corridas como Zandvoort, que também tem curvas longas".

"Pareceu uma corrida similar, sem ter como deixar uma boa impressão. Então pode ser melhor. Barcelona foi uma pista boa para mim no ano passado, então com sorte significará algo".

