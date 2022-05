F1: Ferrari fará dia de filmagem em Monza com Leclerc nesta sexta

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari vai à pista novamente nesta sexta-feira, 13 de maio. Em Monza, a atual líder do Mundial vai utilizar o segundo dia de filmagem concedido pela FIA às equipes de Fórmula 1. O pequeno teste, limitado a 100 quilômetros de duração, será feito por Charles Leclerc, alternando a coleta de dados para o GP da Espanha, com a produção de materiais comerciais.

Devido às amarras do teto orçamentário, a Ferrari planejou a temporada 2022 com precisão. Em Maranello, eles não querem deixar nada ao acaso, buscando acabar com a seca de títulos, mesmo com Max Verstappen e a Red Bull reduzindo a diferença após as importantes vitórias em Ímola e Miami.

Como forma de reação, a Ferrari vai apresentar o primeiro pacote de atualizações na Espanha e, para testar as novidades, reservou a pista de Monza para esta sexta, em uma sessão de portas fechadas das 09h às 13h, horário local.

O F1-75 fará assim seu segundo dia de filmagens. O primeiro, como de costume, aconteceu em Barcelona antes do início da pré-temporada.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A escolha não foi por acaso: a Ferrar precisa encontrar maior velocidade nas retas para combater o ponto forte da Red Bull, e o "templo da velocidade" é o palco ideal para verificar se o trabalho dos engenheiros comandados por Enrico Cardille terá o resultado esperado.

A Ferrari coletará os dados necessários mas utilizando os pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli, que não têm nada a ver com os usados nos fins de semana de corrida.

DRUGOVICH é colocado CONTRA A PAREDE e responde aos fãs no modo ‘SINCERÃO’

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: