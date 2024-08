Daniel Ricciardo acredita que seu companheiro de equipe na RB, Yuki Tsunoda, tem a capacidade de ser bem-sucedido na Fórmula 1, e acredita que o piloto japonês só precisa provar que é capaz de executar quando as oportunidades de vitória aparecem em seu caminho.

Tsunoda provou ser o líder de fato da equipe RB em 2024, sua quarta temporada na F1, mas foi ignorado pela direção da Red Bull, que considerou Liam Lawson e Ricciardo como opções para substituir Sergio Pérez na equipe austríaca.

Independentemente disso, ele amadureceu nas duas últimas temporadas e, posteriormente, apresentou bons resultados para a equipe AlphaTauri/RB, apesar das dificuldades de 2023 com carros pouco competitivos.

Ricciardo agora acredita que Tsunoda está sendo visto de forma muito mais favorável, observando sua maturidade e consistência ao longo do ano como companheiros de equipe.

"Acho que agora ele está definitivamente recebendo o crédito que merece", declarou Ricciardo em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"Provavelmente, muitas pessoas ainda pensam em seu primeiro ano, quando ele cometeu muitos erros, e parecia que sua adaptação à Fórmula 1 era como se ele não conseguisse se ajustar e tudo fosse um pouco demais".

"Em 2021 e 2022, Pierre Gasly o estava superando constantemente, mas lembro que, na segunda metade daquele ano, ele provavelmente começou a ter um desempenho melhor do que Gasly".

"Ele definitivamente cresceu muito nos últimos dois anos. Então, sim, ele é rápido. Se eu o avalio? Avalio. Ele provavelmente também se tornou um pouco mais consciente de sua atitude. Acho que ele está fazendo um trabalho muito bom".

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Red Bull Content Pool

Sobre as perspectivas de Tsunoda de se sair bem no caso de acabar em uma posição com um carro competivio, Ricciardo achou que era difícil mostrar isso com antecedência - mas considerou que Tsunoda só precisava aproveitar ao máximo sua capacidade.

O australiano comparou esse fato com as tentativas de Lando Norris de vencer em 2021 e sugeriu que o britânico não tinha a experiência necessária para fazer isso funcionar naquela época.

"Acho que [Tsunoda] cresceu muito nos últimos anos e acho que está mostrando um ritmo e uma habilidade muito bons", acrescentou. "Acho que ele está mostrando mais consistência agora".

"Você simplesmente não sabe o que acontece quando se trata do próximo [nível], e eu até olho para trás, para Lando em Monza. Eu ganhei, ele ficou em segundo. Na corrida seguinte, ele estava na pole e liderava".

"Naquele momento, a experiência e a compostura de Lewis [Hamilton] fizeram com que ele ganhasse a corrida e Lando perdesse a corrida. Talvez, três anos atrás, isso tenha sido um pouco demais para Lando".

"O que estou dizendo é que você não sabe, até estar nessa posição, se alguém pode realmente fazer isso. Todos nós temos a velocidade, mas quando as luzes estão totalmente acesas, quem ainda consegue tomar essas decisões e manter a calma".

"Yuki terá que responder a isso no devido tempo, mas minha resposta definitivamente não é não. Acho que ele tem a capacidade, mas essa parte depende dele".

Já Gasly, que foi parceiro de Tsunoda na AlphaTauri em 2021 e 2022, entendeu suas frustrações por ter sido ignorado pela Red Bull - e disse que havia oferecido ao seu ex-companheiro de equipe alguns conselhos sábios.

"Eu sempre disse que Yuki é muito rápido. Eu vi isso. Ele tem provado isso nas últimas duas temporadas e vai continuar provando", disse Gasly.

"Então, obviamente, isso pode ser muito frustrante para ele. Mas eu conversei com ele sobre isso, tivemos as conversas e sei que ele quer mais e sente que merece mais".

"E já estive em uma situação semelhante à dele no passado e o que eu digo é: 'Continue fazendo o que está fazendo, desde que seja competitivo, em algum momento você terá o lugar certo'."

"Mas não é uma posição fácil de se estar. Pessoalmente, eu gostaria que ele tivesse uma chance na Red Bull, mas não sou Helmut Marko".

Reportagem adicional de Oleg Karpov

