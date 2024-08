Lance Stroll sempre enfrentou muitas críticas pelo seu desempenho na Fórmula 1, com analistas e fãs alegando que ele só entrou na categoria graças ao pai.

É óbvio que Lawrence Stroll tem grande apoio na formação da carreira do filho, mas acredita-se que o piloto canadense coleciona bons momentos na categoria.

Jacques Villeneuve, que já fez declarações duras contra Stroll muitas vezes no passado, afirmou que o piloto de 25 anos de alguma forma merece seu lugar.

Em declarações ao site Instantcasino, Villeneuve disse: “Lance Stroll é um dos pilotos que mais merece o seu lugar desde que o seu pai comprou a equipe”.

“É claro que ele merece porque sem Lawrence Stroll a Aston Martin teria falido, então ele merece contratar seu filho e mantê-lo na F1.”

"Eu acho que é simples assim."

Segundo Villeneuve, considerando a presença de outros pilotos de famílias ricas como Lando Norris, Stroll deveria focar apenas em seu desempenho.

“Lance já sabe que está na F1 porque seu pai comprou um time. Agora tudo que ele precisa fazer é mostrar que é rápido.”

“Ele deveria perceber que existem outros pilotos milionários com os mesmos privilégios, como Ayrton Senna, Niki Lauda e Lando Norris. Lance é um cara de sorte, mas não há nada de errado nisso. Ele só precisa mostrar que pode correr rápido.”

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!