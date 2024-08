F1: Lambiase poderá substituir Wheatley na Red Bull

Após o anúncio da saída de Jonathan Wheatley da Red Bull, o repórter de Fórmula 1 Ted Kravitz divulgou as especulações que o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, poderia substituí-lo e passar a ser o diretor esportivo da equipe.

Após 18 anos no time, Wheatley deixa a Red Bull e irá para o projeto da Audi em 2026. Ao fazer o anúncio, Christian Horner, chefe dos taurinos, confirmou que outra pessoa da equipe iria assumir o cargo.

"A Red Bull Racing tem uma tremenda força e profundidade e isso representa uma oportunidade para elevar outras pessoas dentro da equipe", disse à época.

"Anunciaremos a nova estrutura da equipe nas próximas semanas".

Imediatamente após as falas de Horner, o nome de Liambiase começou a ser cogitado para ocupar a vaga como diretor esportivo da Red Bull. Importante lembrar que, atualmente, Gianpiero é engenheiro de pista de Verstappen.

Piloto e engenheiro já são companheiros desde que o holandês chegou à equipe. O trabalho dos dois rendeu muito sucesso e garantiu 61 vitórias para Max.

No entanto, há rumores de que a parceria pode chegar ao fim se Lambiase assumir o novo cargo disponível na Red Bull. Os rumores informam que o engenheiro iria assumir metade das funções de Wheatley como chefe esportivo.

"A questão é com quem eles o substituirão", começou Kravitz ao podcast Sky F1. "Como ele era um cara tão valioso em termos de regras e de manter unida uma equipe de corrida tão afiada, como eles vão dividir seu trabalho?"

"Posso pensar em algumas pessoas que foram mecânicos na Red Bull e chegaram a esse tipo de cargo de mecânico sênior. Wheatley também foi mecânico-chefe na Benetton e na Renault, e foi assim que ele assumiu sua posição".

"Algumas pessoas acham que Gianpiero Lambiase poderia assumir o cargo de diretor esportivo. Não acho que ele queira desistir do lado divertido da engenharia de corrida".

Segundo o repórter, Lambiase iria dividir o cargo com outra pessoa, mas deixaria o título como engenheiro de sucesso de Verstappen.

"Eles promoverão [a vaga] dentro da Red Bull e provavelmente serão duas pessoas. Ele provavelmente será um dos mecânicos-chefes, gerenciará a equipe de corrida, os pit stops e tudo mais, eles vão colocá-lo no papel de diretor esportivo".

