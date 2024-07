O clima na Williams não está nada amigável na Fórmula 1 entre Logan Sargeant e o chefe da equipe James Vowles, de acordo com o ex-F1: Marcus Ericsson.

Em entrevista ao podcast da emissora ViaPlay, o atual piloto da Andretti na Indy revelou que Sargeant se quer cumprimenta o chefe, Vowles, mostrando uma clara animosidade nas dependências do time britânico.

Vale destacar que Ericsson é companheiro de equipe do melhor amigo de Sargeant, Kyle Kirkwood: "Alguns amigos americanos que conhecem Sargeant me disseram neste fim de semana que ele não está se divertindo na equipe. Ele acha que tudo está muito difícil, e aparentemente ele e James Vowles nem mais falam um com o outro, mal se cumprimentam. É um completo rompimento entre eles”, declarou Marcus.

Na atual temporada, o norte-americano é um dos únicos três pilotos que ainda não conseguiu pontuar, sendo os outros Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. Desde a chegada de Logan à Williams, suas performances são altamente questionadas, principalmente quando comparadas as do seu companheiro de equipe Alex Albon.

Por conta disso, vários rumores indicavam que o time Grove estava considerando uma troca já no meio do ano, com Esteban Ocon - de saída da Alpine - aceitando assumir ess vaga. A mudança não aconteceu, uma vez que foi barrada pelo esquadrão de Enstone, mas a Williams segue em busca de um substituto para 2025.

Quem é CULPADO na TRETA da McLaren? ATITUDE de Verstappen, RICO e + | Stock com Ricardinho e Gaetano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!