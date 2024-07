A Haas anunciou nesta quinta-feira a contratação de Esteban Ocon para a temporada 2025 da Fórmula 1 e além, em um acordo plurianual.

Ocon, que em breve será ex-piloto da Alpine e vencedor do GP da Hungria de 2021, fará parceria com Oliver Bearman, em uma formação inédita para a equipe, que substitui Nico Hulkenberg, que está a caminho da Sauber/Audi para 2025, e Kevin Magnussen, cujo futuro ainda não está definido.

A mudança liga Ocon de volta ao diretor da equipe Haas, Ayao Komatsu, que trabalhou como engenheiro de corrida do francês quando ele completou seu primeiro teste de F1 para o que era então a equipe Lotus, depois de ter vencido o Europeu de Fórmula 3 em 2014 (ele dividiu o dia em Abu Dhabi com o campeão da GP3 Alex Lynn, com problemas no carro interrompendo as voltas de Ocon).

"Estou muito feliz por termos garantido os serviços de Esteban Ocon para a Haas", disse Komatsu no comunicado. "Obviamente, conheço seus talentos há muito tempo. Ele demonstrou seu talento naquela época, depois de um bom desempenho nas categorias juniores - ele tinha acabado de vencer o Europeu de Fórmula 3 em 2014".

"Esteban se tornou um talento estabelecido na Fórmula 1 e, é claro, um vencedor de GPs. A experiência que ele traz, não apenas de sua própria base de talentos, mas também de trabalhar para uma equipe de montadora, será vantajosa para nós em nosso crescimento como organização".

"Era vital que tivéssemos um piloto com experiência ao lado de Oliver Bearman no próximo ano, mas Esteban tem apenas 27 anos - ele ainda é jovem e tem muito a provar também. Acho que temos uma dupla de pilotos dinâmica e com muita fome e estou ansioso para receber Esteban na Haas em 2025".

Há muito tempo, Ocon vinha sendo associado a uma mudança para a Haas no febril mercado de pilotos da F1 2025, mesmo antes de sua saída da Alpine ter sido anunciada após sua custosa colisão com o atual companheiro de equipe, Pierre Gasly, na corrida de Mônaco deste ano.

A Haas anunciou o acordo como um "contrato de vários anos" para Ocon, que até agora fez 146 largadas na F1.

"Estou entusiasmado por embarcar neste novo capítulo da minha carreira na Fórmula 1 e me juntar à Haas a partir da temporada de 2025", disse Ocon. "Vou me juntar a uma equipe de corrida muito ambiciosa, cujo espírito, ética de trabalho e trajetória ascendente inegável me impressionaram muito".

"Gostaria de agradecer a Gene Haas [proprietário da equipe] e Ayao Komatsu por sua confiança e apoio, e por nossas discussões honestas e frutíferas nos últimos meses".

"Em uma nota mais pessoal, estou muito feliz por trabalhar com Ayao novamente, pois ele fez parte da minha estreia quando entrei em um carro de F1 pela primeira vez, durante os dias de Lotus, há mais de 10 anos".

"A Haas tem planos empolgantes e metas claras para o futuro, e estou muito ansioso para trabalhar com todos [nas várias instalações da equipe em] Kannapolis, Banbury e Maranello, e fazer parte desse grande projeto".

Na declaração da Haas divulgada antes do GP da Bélgica deste fim de semana, Gene Haas enfatizou a importância de sua equipe contratar um piloto com "um pedigree conhecido na F1" para fazer parceria com Bearman no próximo ano.

Ocon, que também correu pela Manor e pela Force India em uma carreira na F1 que remonta a 2016 e no ano seguinte ao título da F1, "sem dúvida se encaixa nesse perfil", disse Haas.

"Esteban provou ser, nas equipes em que competiu, alguém que está sempre no meio e marcando pontos - é essa continuidade que queremos capitalizar enquanto buscamos maiores ganhos de desempenho na pista", acrescentou Haas.

"Temos uma mistura de juventude e experiência em nossa futura formação de pilotos e estou animado para ver os resultados".

