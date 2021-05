F1: Rosberg critica Vettel, Ricciardo e Pérez após elogio a Sainz

Campeão mundial da Fórmula 1 em 2016, Nico Rosberg elogiou Carlos Sainz, segundo colocado no GP de Mônaco, e 'aproveitou a deixa' para criticar os outros pilotos que trocaram de equipe para a temporada 2021: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Sergio Pérez.

O ex-piloto da Mercedes disse o seguinte: “Em 2020 eu era uma daquelas pessoas que dizia: ‘Por que a Ferrari está contratando o Carlos? Deveriam ter escolhido Daniel'. Agora, quando olho para onde estão Ricciardo, Vettel e Pérez e comparo com Sainz, eles realmente não estão em lugar nenhum. Desses quatro pilotos, Sainz é o único que dá a impressão de que corre na Ferrari há mais tempo. Ele está indo muito bem, mantendo Charles Leclerc alerta."

“Só posso parabenizar Sainz. A Ferrari escolheu o homem certo. Também gostei do fato de Sainz ter ficado um pouco irritado depois do segundo lugar. Ele sentiu que tinha velocidade para conquistar a pole e vencer a corrida no domingo", seguiu Rosberg à Sky Italia.

"Esse é o espírito de um piloto vencedor”, completou Rosberg. Sainz chegou à Ferrari neste ano após deixar a McLaren no fim de 2020. O espanhol assumiu a vaga aberta após a escuderia italiana dispensar Vettel.

O alemão, por sua vez, 'herdou' o assento de Pérez na Aston Martin (antiga Racing Point). Já o mexicano é o novo companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull, que 'rebaixou' o anglo-tailandês Alexander Albon para a reserva. Ricciardo é o substituto de Sainz na McLaren. O australiano deixou a Renault no fim do ano passado e teve sua vaga ocupado pelo espanhol Fernando Alonso, de volta ao grid da F1 com a Alpine após dois anos fora da categoria.

F1 2021: Saiba como a Ferrari VACILOU após batida de LECLERC em Mônaco e perdeu chance de VITÓRIA

Ouça o podcast do Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: