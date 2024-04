Não tão surpreso com a escolha de Lewis Hamilton de ingressar na Ferrari em 2025, Alain Prost admite, no entanto, fazer muitas perguntas sobre o sucesso desta aliança sem precedentes na Fórmula 1. O francês não esconde a curiosidade que o desperta, questionando a validade desta escolha, tanto para o heptacampeão mundial como para a Scuderia.

“Posso entender a decisão dele, porque quando você está em uma equipe como a Mercedes, com quem você não vence uma corrida há dois anos e que está com dificuldades para voltar à frente, na idade dele, ele disse: ‘OK, por que não? tentar algo diferente?'”, explicou Alain Prost em coluna na Sports Illustrated. “Não tenho certeza se ele teve a chance de ir para a Red Bull, pelo menos não com Max [Verstappen], isso é certo, não é possível.”

“Depois teve a Ferrari, principalmente com a mudança de regulamento em 2026. Isso só deixa um ano, em 2025, para se estabelecer na equipe. Depois de 2026, ele terá 42, talvez até 43, então isso será outra história. Posso entender se ele não quiser parar de correr. A questão é se é uma boa decisão para a Ferrari”.

Segundo Prost, os critérios que definirão o sucesso ou fracasso da colaboração entre Hamilton e Ferrari são múltiplos e não devem ser subestimados.

“É bom para a F1, porque todo mundo vai assistir”, admitiu. “Podemos ter uma ideia de como vai ser, mas essa percepção que podemos ter hoje será diferente no próximo ano na mesma fase, porque ele estará um ano mais velho. Será que ele terá motivação na Ferrari?”

“É possível, porque se for um curto período, talvez apenas um ano, e a Ferrari estiver bem, acho que ele poderá recuperar a motivação. O relacionamento com Charles [Leclerc], mas também a atmosfera na Ferrari também é [importante]. Ele passou muito tempo com uma equipe inglesa, na Mercedes, com uma forma de trabalhar, e vai para uma equipe italiana, principalmente com uma pressão diferente, uma forma de trabalhar diferente, sob pressão da mídia eu acho que não é tão fácil.”

