CEO da F1 quer mais corridas sprint no futuro: “Por que não?”

Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali disse que gostaria de ver mais corridas sprint nos futuros calendários da categoria.

A F1 atualmente programa seis fins de semana com corrida curta com a primeira sprint da atual temporada ocorrendo no último fim de semana na China, e o segundo na próxima semana, no GP de Miami.

O evento chinês, com uma hierarquia de forças um pouco diferente em comparação com o GP ‘real’, encorajou ainda mais o CEO da F1, Domenicali, a sugerir que há motivos para ir além de seis sprints por ano no futuro.

“Na classificação da sprint, naquelas condições incríveis, tivemos muita ação [na chuva] e isso nos lembra que temos o dever de garantir que todos os dias haja alguma ação na pista para respeitar os fãs que estão vindo se divertir", disse Domenicali à Sky Sports F1.

Quando questionado se isso poderia significar mais sprints no futuro, ele respondeu: "Por que não? Por que não? Eu diria que isso é ótimo porque mantém a tensão todos os dias e é algo que será discutido no futuro.

“Agora, vamos ver como será este ano com as sprints. Mas esse é um ponto de discussão que quero discutir na próxima Comissão de F1.

Chinese GP

“Precisamos evitar qualquer possibilidade de ter uma situação como a do Japão, com carros parados [por causa das condições climáticas].

“Isso não é bom para as pessoas que vêm nos ver e ver os pilotos. Tenho certeza de que as equipes entenderão que precisamos encontrar soluções”.

O campeão mundial Max Verstappen, um dos mais ferozes críticos das corridas sprint, admitiu que o formato atualizado para 2024 teve uma melhora sólida.

Mas ele também acrescentou que a F1 não deveria considerar isso uma razão para aumentar o número de sprints no futuro.

"O formato da sprint é melhor. Um pouco mais direto, eu diria", disse Verstappen depois de passar pela de Xangai.

“Mas não vamos exagerar, porque já estamos fazendo 24 corridas por ano e seis dessas provas também.

"Acho que vende números cada vez melhores na TV, mas também dá mais estresse aos mecânicos e tudo mais.

“Você tem que lidar com isso, mas não vamos pensar que agora precisamos de 12, porque isso também afetará as pessoas”.

Lando Norris, da McLaren, acrescentou: “Honestamente, não acho que seja tão ruim para nós, como pilotos.

"São centenas de mecânicos e engenheiros que têm que viajar muito. Não é saudável para eles. Não é sustentável. Portanto, o problema não é nosso. As pessoas deveriam cuidar mais do resto da equipe."

