A Fórmula 1 entregou neste domingo um emocionante GP da Bélgica em sua despedida antes da pausa de verão. Em uma corrida onde a estratégia de pneus foi determinante, George Russell foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em uma aula de tomada de decisão e conservação dos pneus duros.

Porém, a descoberta de seu carro abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento levou à sua desclassificação. Com isso, Lewis Hamilton herdou a vitória, tendo Oscar Piastri e Charles Leclerc no pódio.

Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Para a largada, o top 10 e Verstappen, em 11º, quase em sua totalidade optaram pelos pneus médios. A exceção foi Sainz, que escolheu o composto duro.

Leclerc saiu melhor e manteve a ponta, enquanto Hamilton levou a melhor contra Pérez após as primeiras curvas para subir para segundo, com Piastri seguindo em quarto e Russell subindo para quinto após uma escapada de Norris.

Ao final da primeira volta, Leclerc tinha 0s6 para Hamilton, que tinha mais 0s7 para Pérez. Norris, buscando atacar Russell, acabou errando e escapou novamente da pista, perdendo ainda a sexta posição para Sainz, enquanto Verstappen já vinha em oitavo.

Com o acionamento da asa móvel, Hamilton deu o bote em cima de Leclerc após o conjunto da Eau Rouge - Raidillon para assumir a ponta na volta 3, de um total de 44, com a vantagem passando a variar entre 0s6 e 1s1. Mais atrás, Pérez liderava um trenzinho de carros que se estendia até Verstappen, em oitavo, e passava a ser atacado por Piastri, por ser o único sem poder utilizar o DRS.

Quando a corrida entrava na 10ª volta, Hamilton já colocava 2s em cima de Leclerc, que abria 2s2 para Pérez. O mexicano conseguia respirar, abrindo 1s7 para Piastri, que passava a ser o primeiro do trem de DRS, com Russell, Sainz, Norris e Verstappen em sua cola. Alonso e Ocon completavam o top 10 enquanto alguns pilotos já começavam os pit stops.

Buscando o undercut, Russell e Verstappen foram os primeiros a parar na volta 11, trocando os médios pelos duros. Hamilton, Pérez e Piastri foram no giro seguinte, com Leclerc vindo na 13. Com isso, Sainz passou a liderar, com Norris e Alonso no top 3, todos sem parar. Hamilton vinha em quarto, com Leclerc em quinto, enquanto Piastri ultrapassava Pérez pela sexta posição.

Sainz finalmente para quando a corrida entra na metade, colocando pneus médios. Com isso, Hamilton retomou a liderança com 1s8 para Leclerc, que tinha 2s8 para Piastri, com Russell ultrapassando Pérez e deixando o mexicano à frente de Verstappen, com Norris e Sainz fechando os oito primeiros.

Com Pérez entrando para fazer o segundo pit, Verstappen subiu para quinto, mas, sem a ajuda do DRS, o holandês se viu encurralado por Norris, que vinha com uma performance melhor graças aos pneus menos gastos.

Buscando o undercut, a Ferrari chama Leclerc para fazer o segundo pit na volta 26, colocando novos pneus duros e voltando em sétimo, atrás de Sainz. A Mercedes respondeu imediatamente, trazendo Hamilton no giro seguinte. Com uma parada bem mais rápida que a de Leclerc, ele retornou com 2s5 para o monegasco.

Para Verstappen, que parou na volta 29, um desafio: sem ter pneus duros novos, o holandês teve que sair com o composto médio para a reta final da prova.

Quando a corrida entrava nas 10 voltas finais, Russell liderava, tendo decidido não fazer um segundo pit stop, buscando manter o pneu duro de 22 voltas até o fim. Ele tinha 5s8 para Hamilton, que abria quase 3s para Leclerc. Piastri vinha na cola do monegasco, a apenas 1s. De médios, Verstappen vinha em quinto, mas com Norris em sua perseguição, enquanto Pérez era o sétimo, Sainz o oitavo e Alonso e Bottas completavam o top 10.

Com um belo mergulho por fora, Piastri ultrapassou Leclerc para assumir a terceira posição na volta 36. Neste momento, Hamilton baixava a diferença de Russell para 3s7, enquanto Piastri estava a 5s5 de distância.

No final, George Russell, em uma aula magistral de estratégia, para garantir o que seria uma impressionante vitória no GP da Bélgica. Porém, horas depois do fim da corrida, foi constatado que seu carro estava 1,5kg abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento e, com isso, o britânico foi desclassificado.

Lewis Hamilton herdou a vitória, tendo Oscar Piastri em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Fecharam o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Agora, a Fórmula 1 entra em sua pausa de verão, retomando as atividades entre 23 e 25 de agosto com o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2024. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

