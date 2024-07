Este fim de semana na Bélgica encerra uma primeira metade de temporada turbulenta para a Red Bull na Fórmula 1. De fato, depois de um bom início de campeonato, a equipe sediada em Milton Keynes foi surpreendida pela concorrência. Para Max Verstappen, a pausa de verão chega em um excelente momento.

"Acho que será bom para todos que em breve haja uma pausa e possamos analisar tudo, desde a primeira corrida até agora, em termos das escolhas que fizemos com o carro", disse Verstappen, que criticou o desenvolvimento do RB20 várias vezes este ano em entrevista no circuito de Spa-Francorchamps.

"Espero que possamos juntar tudo o que é bom e ter um desempenho melhor em Zandvoort. Acho que é bom termos algum tempo agora para analisar tudo com calma."

No início do fim de semana, Verstappen teve uma longa reunião com seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase e com o chefe Christian Horner. Entre outras coisas, essa reunião tratou das conversas quentes de rádio durante o GP da Hungria.

Consequentemente, se depender de Verstappen, não será necessário gastar mais palavras com isso durante as férias de verão.

"Mas todo mundo também exagera nessas coisas. É muito fácil para nós resolver essas coisas. Portanto, não há problema algum nisso. Todo mundo tem desentendimentos em um relacionamento ou com um colega, certo? Nós conversamos sobre isso. Dissemos o que pensávamos sobre isso. Mas conversamos sobre a temporada, porque tudo isso também é discutido." Isso também explica por que o diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, estava presente na reunião.

Verstappen foi o mais rápido nos treinos classificatórios de sábado, mas começa o GP da Bélgica na 11ª posição devido a uma penalidade de 10 pontos no grid por ter trocado o motor de combustão interna. O holandês espera ir para a pausa de verão com "bons pontos".

"Espero fazer uma corrida positiva com boa velocidade contra o carro mais rápido, que normalmente é a McLaren ", disse Verstappen. "Temos que nos concentrar nisso. Esta prova deve ser melhor para nós do que as últimas corridas".

VERSTAPPEN é o mais rápido mas LECLERC fica com POLE na BÉLGICA! MAX em 11⁰, PÉREZ P2 | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!