Carregar reprodutor de áudio

Os diretores da GPDA, George Russell e Sebastian Vettel, devem liderar o esforço por melhorias quando a FIA revisar o incidente do guindaste no GP do Japão de Fórmula 1 de domingo.

Os pilotos ficaram furiosos ao ver os veículos na pista, especialmente em condições molhadas, pois a visibilidade era ruim e eles querem garantir que isso nunca aconteça novamente.

O guindaste foi enviado para a pista logo após o acidente na primeira volta de Carlos Sainz, e estava na linha de corrida quando o pelotão passou em condição de safety car na volta seguinte, antes da bandeira vermelha.

A presença do guindaste foi universalmente descrita pelos pilotos como “inaceitável”, e Russell e Vettel estavam entre aqueles que notaram que tais incidentes têm sido um assunto regular de conversas em briefings de pilotos recentes e reuniões da GPDA.

Durante o intervalo da bandeira vermelha em Suzuka, Russell tentou fazer contato telefônico com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes que o reinício fosse anunciado.

Falando após a bandeira quadriculada, mas antes da FIA confirmar formalmente que estava fazendo uma revisão, ambos os líderes da GPDA deixaram seus sentimentos claros.

“Acho que falamos um pouco sobre isso no briefing dos pilotos esta semana”, disse Russell ao Motorsport.com. “Porque havia um trator na pista em Singapura com o acidente de [Yuki] Tsunoda sob um carro de segurança, e foi no ponto em que as pessoas estavam fazendo a transição para slicks.

“E expressamos nossa opinião de que nunca queremos que isso aconteça. Isso foi obviamente na semana passada. Vir aqui uma semana depois, dadas as circunstâncias e a história, é bastante decepcionante.

“É claro que todos vamos falar com a FIA. A nosso ver, é bastante simples. Nenhum trator na pista. E se você precisa de um trator na pista, bandeira vermelha.”

Questionado se isso também deveria se aplicar em condições secas, ele disse: “Não sei. Definitivamente não no molhado. Aí está 100%. Mas não vejo razão para termos um trator na pista. E se houver, talvez precisemos de um limite máximo de velocidade.

“Mas, na minha opinião, não vale o risco. Como dissemos antes, esses carros às vezes são mais difíceis de controlar em condições de safety car do que quando estamos em alta velocidade.

"Então falamos sobre segurança, falamos sobre ir devagar por segurança. Se alguma coisa, é quase contraintuitiva."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Como muitos outros, Vettel citou o exemplo do acidente de Jules Bianchi no GP do Japão de 2014.

“Simplesmente não é aceitável”, disse ele quando perguntado sobre o incidente de domingo pelo Motorsport.com. “Falamos sobre isso também no briefing dos pilotos, o carro de serviço nunca deve estar na estrada quando estamos nestas condições. Nem mesmo quando há um carro de segurança.

“Acho que devemos entender que hoje foi um desses dias estranhos em que as coisas poderiam ter dado errado. E então alguém pode pagar o preço.

“Um fiscal, que é voluntário aqui para ajudar e fazer um ótimo trabalho, ou um piloto no carro. Mesmo as menores lesões são desnecessárias. Mas tivemos uma cena muito traumática oito anos atrás, então estava muito perto da repetição hoje.”

Fernando Alonso salientou que os pilotos estão dispostos a ajudar a FIA a melhorar a segurança.

"Foi uma tarde difícil para todos, por isso estamos [dispostos] a ajudar a FIA para que esta seja realmente a última vez que isso acontece", disse o espanhol.

“É inaceitável, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender por que aquele trator estava lá, quem tomou a decisão, quem fez aquela ligação, se eles não entenderam algo e o trator entrou sem permissão do diretor de corrida.

“Então, até encontrarmos a explicação completa, porque exigiremos a explicação completa, não podemos comentar muito.”

Lando Norris foi rápido em expressar uma opinião sobre o incidente nas mídias sociais durante o intervalo da bandeira vermelha. Ele foi outro a citar o fato de que o esporte não aprendeu o suficiente com o acidente de Bianchi.

“Tenho certeza de que lembrou a todos o que aconteceu há vários anos e tivemos que perder uma vida para simplesmente aprender que coisas assim não deveriam acontecer”, disse o piloto da McLaren.

“E de alguma forma aconteceu de novo. Não sei quem autorizou e permitiu que o caminhão entrasse na pista assim, especialmente em um lugar que Carlos havia acabado de aquaplanar e perder o controle.

“Como alguém pensou que não havia problema em não apenas arriscar entrar na pista, mas colocar nós pilotos em risco, literalmente nossas vidas em risco, é inaceitável.

“Eu não deveria ter que lidar com isso, nenhum outro piloto deveria ter que lidar com isso. Decepcionante, tenho certeza de que será resolvido, é uma coisa muito simples - apenas não faça isso. Não coloque um caminhão na pista quando os carros estiverem na pista. É isso."

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: