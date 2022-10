F1: Hamilton define batalha com Ocon como momento "mais divertido" da corrida no Japão

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton passou grande parte do GP do Japão de Fórmula 1 perseguindo Esteban Ocon e acabou cruzando a linha de chegada apenas 0,641s atrás, na sexta colocação.

O sete vezes campeão mundial sabia antes da corrida que uma desvantagem de velocidade em linha reta teria um impacto na prova, enquanto as condições molhadas significavam que não haveria DRS para fornecer um benefício.

Apesar de perder para o piloto da Alpine, Hamilton insistiu que gostou da corrida e do desafio proporcionado pelas condições.

“Me diverti muito”, quando perguntado sobre a batalha com Ocon. “Ele fez um ótimo trabalho mantendo-se na pista e à frente, obviamente ele era muito, muito rápido nas retas. Eu estava tentando de tudo, mas acho que nos divertimos mais. Eu não sei como outras pessoas tiveram isso.”

Hamilton insistiu que estava satisfeito com a corrida e que não teve problemas com as condições molhadas.

"Não me sinto frustrado, porque foi uma sprint rce. Fiz o melhor que pude e estou feliz por termos pelo menos alguns pontos. Estávamos tão lentos em linha reta. Eu estava chegando perto, o mais perto que pude."

"Estou feliz por termos conseguido dar algumas voltas para os fãs que estavam presente. Embora não seja uma corrida muito grande para eles, considerando o tempo que esperaram.

"Eu acho que foi incrível. Quero dizer, é disso que se trata o automobilismo. Eu me diverti muito. Foi tão difícil, tão difícil de ver. Acho que o reinício que tivemos no final foi o momento perfeito e eu gostaria que pudéssemos ter demorado mais um pouco no escuro. Perdemos um pouco de luz."

Lewis Hamilton: "It was definitely tough with the visibility, but it was awesome at the same time.” Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sobre as condições na primeira largada antes da bandeira vermelha, ele disse: “Parece que talvez haja mais spray este ano com esses carros. Acho que todos nós provavelmente deveríamos ter começado com [pneus de] chuvas extremas. Mas quando fizemos as voltas ao grid, fomos para os intermediários.

“Acho que só então começou a chover um pouco mais. Mas se todos tivéssemos começado em extremos, teríamos continuado, e teria sido bom. Foi definitivamente difícil com a visibilidade, mas foi incrível ao mesmo tempo.”

Hamilton continua esperançoso de que a Mercedes possa progredir em 2023 após uma temporada difícil com o W13.

“Acho que nós sabemos quais são os problemas com este carro. Acredito que nós, como equipe, não passamos de campeões mundiais para não conseguirmos construir um bom carro. Não tenho dúvidas de que teremos um carro melhor no próximo ano. Se vamos corrigir ou não todos os problemas que temos este ano, descobriremos quando chegarmos lá."

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: