Chuva, bandeira vermelha, pista seca... A classificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foi um misto de condições e teve George Russell como o pole position em Silverstone.

Lewis Hamilton e Lando Norris completaram os três primeiros colocados. Destaque também para Charles Leclerc que foi eliminado no Q2 e não chegou na disputa pela pole neste sábado. Max Verstappen, com um problema no assoalho, foi apenas o quarto colocado.

Q1

O tempo foi um fator importante na classificação. Com a pista úmida, os pilotos foram para a primeira parte usando compostos intermediários. Quando o cronômetro marcou 10 minutos restantes, a grande maioria dos pilotos já tinham feito seus tempos, menos a dupla da Haas que preferiu esperar a pista secar.

Bottas foi o primeiro a colocar pneus macios, na sequência, o restante dos pilotos também trocaram seus compostos. Contudo, pouco se foi visto porque, logo depois, Pérez causou uma bandeira vermelha ao ficar preso na brita restando sete minutos e meio para o fim do Q1.

A movimentação na pista trouxe um tremendo caos. A chuva voltou para a pista, muita gente de pneus macios e com dois minutos para o fim, não tinha ninguém garantido no Q2. Verstappen deu uma escapada na Copes, mas conseguiu sair da brita.

Na 'tábua da beirada', o holandês fez o terceiro tempo e se garantiu. Os eliminados foram: Bottas, Magnussen, Ocon, Pérez, Gasly.

Q2

Mesmo em condições mais 'normais' do que na primeira parte da sessão, a troca de quem avançaria para o Q3 aconteceu de forma frenética. Destaque para Russell, que até a metade do Q2 estava entre os cinco eliminados.

Na segunda tentativa, o piloto da Mercedes conseguiu espantar a sombra da eliminação e subiu para os primeiros lugares. A situação, contudo, não foi boa para Leclerc, o monegasco ficou fora por 0s159 de avançar. Eliminados foram: Leclerc, Sargent, Tsunoda, Zhou e Ricciardo.

Q3

A disputa pela pole começou entre a disputa que vem acontecendo nos últimos GPs: Verstappen x McLarens. Porém, as Mercedes chegaram junto na briga com Russell assumindo a ponta na primeira metade da última sessão.

Na segunda tentativa, Verstappen errou no primeiro setor e perdeu tempo fazendo setor amarelo. Os rivais atrás, também não vinham com grandes tempos, mas o holandês ficou apenas com a quarta colocação.

Cla Driver Car / Engine Time Delay 1 George Russell Mercedes 1'25.819 2 Lewis Hamilton Mercedes 1'25.990 0.171 3 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'26.030 0.211 4 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'26.203 0.384 5 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'26.237 0.418 6 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1'26.338 0.519 7 Carlos Sainz Ferrari 1'26.509 0.690 8 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'26.585 0.766 9 Alexander Albon Williams/Mercedes 1'26.640 0.821 10 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'26.917 1.098 11 Charles Leclerc Ferrari 1'27.097 1.278 12 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'27.175 1.356 13 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'27.269 1.450 14 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1'27.867 2.048 15 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1'27.949 2.130 16 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1'32.431 6.612 17 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'32.905 7.086 18 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'34.557 8.738 19 Sergio Perez Red Bull/Honda RBPT 1'38.348 12.529 20 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'39.804 13.985

Mercedes voa, Norris bate Max e GP promete ser insano; Pérez e Leclerc sofrem

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!