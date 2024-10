Na tarde desta sexta-feira, foi disputado o primeiro treino livre para o GP do México, 20ª de 24 etapas da temporada 2024 da Fórmula 1. E quem liderou a sessão no Autódromo Hermanos Rodríguez foi George Russell, inglês da Mercedes. Ele superou o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, por 0s317 (tabela abaixo).

Yuki Tsunoda, japonês da RB, foi o terceiro, à frente do tricampeão Max Verstappen, piloto da Red Bull e líder da F1 2024. Rival do holandês neste ano, o britânico Lando Norris cedeu sua McLaren ao mexicano Pato O'Ward, que ficou em 13º. O inglês retorna ao cockpit para o segundo treino, às 19h, no Bandsports.

O treino foi marcado pelo acidente entre Alex Albon, anglo-tailandês da Williams, e a Ferrari do britânico Oliver Bearman, substituto do monegasco Charles Leclerc apenas no TL1. O Motorsport.com te mostra o 'lance':

O brasileiro Felipe Drugovich, substituto do espanhol Fernando Alonso na Aston Martin no TL1, terminou a sessão em 18º, tendo tido sua atividade 'atrapalhada' pela interrupção causada pelo acidente de Albon e Bearman -- este volta ao banco de suplentes no TL2, quando Leclerc volta ao Ferrari SF-24.

Em entrevista à Band pós-TL1, 'Drugo' falou de seu treino: "Considerando que teve bandeira vermelha, foi bom. Tivemos duas voltas com os pneus duros e depois duas voltas com os macios, que duram pouco -- na primeira peguei trânsito, o resultado é dependente do programa da equipe. Se colocar os melhores setores das duas voltas, acho que eu ganharia umas quatro posições. Foi a minha primeira vez com esse carro, então estou muito feliz e queria agradecer à equipe e a todos no Brasil. Foi positivo para o futuro".

1 George Russell (Mercedes) 1:17.998 2 Carlos Sainz (Ferrari) +0.317 1:18.315 3 Yuki Tsunoda (RB) +0.701 1:18.699 4 Max Verstappen (Red Bull) +0.841 1:18.839 5 Nico Hülkenberg (HaAS) +0.906 1:18.904 6 Oscar Piastri (MCLAREN) +0.960 1:18.958 7 Esteban Ocon (ALPINE) +0.998 1:18.996 8 Valtteri Bottas (SAUBER) +1.050 1:19.048 9 Liam Lawson (rb) +1.095 1:19.093 10 Sergio Pérez (rED BULL) +1.096 1:19.094 11 Franco Colapinto (WILLIAMS) +1.111 1:19.109 12 Andrea Kimi Antonelli (mERCEDES) +1.202 1:19.200 13 Pato O'Ward (MCLAREN) +1.297 1:19.295 14 Kevin Magnussen (HAAS) +1.337 1:19.335 15 Pierre Gasly (ALPINE) +1.342 1:19.340 16 Lance Stroll (ASTON MARTIN) +1.602 1:19.600 17 Alexander Albon (WILLIAMS) +1.814 1:19.812 18 Felipe Drugovich (ASTON MARTIN) +1.821 1:19.819 19 Robert Shwartzman (SAUBER) +1.990 1:19.988 20 Ollie Bearman (FERRARI) +3.258 1:21.256

Confira a programação do GP do México de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 19h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

