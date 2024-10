A McLaren finalmente revelou a tão esperada atualização do assoalho para seu carro de Fórmula 1 de 2024, com o que a equipe chama de atualização "fortemente revisada" instalada para o GP do México.

Depois que as rivais Red Bull, Aston Martin, Ferrari e Mercedes tiveram problemas com os novos desenvolvimentos do assoalho no início da temporada, a McLaren adiou a introdução de um segundo grande desenvolvimento do assoalho após o que foi introduzido com sucesso em Miami.

No documento "Car Presentation Submissions" (Submissão de Apresentações dos Carros), divulgado pela FIA antes de cada etapa da F1, a McLaren revelou seu assoalho revisado, juntamente com dois ajustes de resfriamento típicos para correr no ar rarefeito da Cidade do México em alta altitude.

"O design do assoalho foi fortemente revisado, com mudanças geométricas em todas as áreas, resultando em um aumento da carga aerodinâmica em todas as condições", diz a explicação da McLaren sobre o novo assoalho no documento da FIA.

O Motorsport.com apurou com a equipe papaia que este é, de fato, o momento que a McLaren estava esperando para introduzir a tão esperada atualização do assoalho, mas ainda não está totalmente confirmado se ela correrá com a peça tão importante para o desempenho do carro na nova era do efeito-solo neste fim de semana ou se ela estará disponível para os dois MCL38.

A equipe optou por não adicionar o novo assoalho em seu grande pacote de atualização introduzido em Austin, onde teve uma asa dianteira e um pacote de suspensão dianteira revisados, além de mudanças na área do duto de freio traseiro e na asa traseira.

Quando perguntado se a McLaren deveria ter sido mais agressiva ao adicionar o assoalho às suas outras peças novas em Austin, o chefe de equipe Andrea Stella disse no último fim de semana: "Se tivéssemos condições de produzi-las e liberá-las a tempo de tê-las em Austin, nós as teríamos trazido para Austin".

"O momento em que as novas peças e atualizações chegam à pista é o momento natural de projetar, finalizar e produzir as novas peças".

"Eu já disse antes que queríamos ter certeza de que o que trouxéssemos para a pista fosse bem comportado, e estamos bastante animados - e devo dizer que a nossa equipe de aerodinâmica está de parabéns - porque as peças que trouxemos [para Austin] funcionaram como esperado".

"E esperamos que esse também seja o caso das peças que virão para o México e o Brasil", conclui.

