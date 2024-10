Já não era para estarmos falando sobre o GP do México? Pois é, apesar do GP dos Estados Unidos já ter terminado há alguns dias, os pilotos ainda não superaram a polêmica punição de Lando Norris na disputa contra Max Verstappen pela terceira posição em Austin.

Dessa vez, quem veio a público questionar a decisão dos comissários da Fórmula 1 em aplicar cinco segundos ao piloto da McLaren foi Lewis Hamilton, que voltou a citar o incidente entre ele e o holandês, que aconteceu no Brasil em 2021.

Para o heptacampeão mundial, os comissários deveriam eliminar a inconsistência nas penalidades e aplicações de regras e tomar decisões independente de quem receberá as punições.

"Eu vi isso [inconsistência] em muitas situações com Max, você nem sempre pode simplesmente pular e estar por dentro e estar na frente e depois ficar do lado de fora e manter a posição", disse ele à Sky.

"Lembro-me do que aconteceu no Brasil em 2021, quando você está na frente na freada e o outro carro tira o pé do freio e não consegue fazer a curva e o empurra para fora. Mas então eles dizem que nós dois saímos da pista, mas eu não tinha escolha".

O mesmo aconteceu entre Norris e Verstappen na volta 52, que gerou a punição para o britânico. Naquele momento, segundo a direção de prova, o holandês tinha a preferência para a curva e não precisava deixar espaço para a McLaren passar.

Os dois carros escaparam do limite de pista e os fiscais escolheram punir Norris em cinco segundos, ao invés de dez, porque Max também ultrapassou as linhas.

"Definitivamente, precisamos de algum tipo de regulamentação. Essa área sempre foi uma zona cinzenta, por isso Max a explora há anos. Definitivamente, precisa haver alguma correção nas regras. Também há inconsistências entre os finais de semana", reclamou Hamilton.

"Como esporte, precisamos elevar nossos padrões em todas as áreas. Se olharmos para outros esportes globais, por exemplo, há árbitros que participam de todos os torneios. Acho que isso também não seria ruim para o nosso esporte".

Importante lembrar que a McLaren decidiu entrar com recurso e pedir a revisão na punição de Norris em Austin. A equipe teria encontrado evidências de que o piloto estava na posição de defensor e não o contrário. Desta maneira, ele teria a preferência para realizar a curva e teria terminado no pódio.

