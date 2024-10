A petição da McLaren para buscar o direito de revisão da penalização de Lando Norris por ultrapassar Max Verstappen fora da pista em Austin mostra que a equipe de Fórmula 1 continua profundamente descontente com o que aconteceu no último fim de semana.

E, embora poucos argumentem contra o fato de que a ultrapassagem fora da pista não é permitida na F1, uma compreensão mais profunda do que aconteceu na Curva 12 abriu um cenário muito mais complexo, onde os argumentos sobre o incidente agora são muito mais profundos.

Embora o foco do debate nos últimos dias tenha sido sobre o que as Diretrizes de Padrões de Condução da F1 permitem ou não quando se trata de atacar e defender, talvez haja um novo elemento do incidente entre Norris e Verstappen que tenha se tornado o centro das atenções. E esse elemento é que, quando se trata de determinar o que Verstappen e Norris estavam obrigados pelos regulamentos a fazer, qual deles estava atacando e qual estava defendendo.

É essa interpretação que, por si só, pode mudar a percepção dos incidentes e decidir quem estava certo e quem estava errado. Afinal de contas, se Norris estava oficialmente à frente antes da zona de frenagem, como ele pode ter feito a ultrapassagem fora da pista? Ele estaria simplesmente mantendo sua posição.

O veredito original dos comissários em Austin deixou claro que não era esse o caso, pois considerou que Norris "estava ultrapassando o Carro 1 por fora, mas não estava no mesmo nível do Carro 1 na tangência". Isso significava que, por não estar onde deveria estar quando os carros viraram na curva, Norris havia perdido o direito de ter espaço na saída. Portanto, por estar atrás dele quando eles entraram na curva, era óbvio que seria uma violação das regras ultrapassá-lo depois de ter passado por ele.

Lando Norris, McLaren MCL38, lidera Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mas foi interessante ouvir Norris sugerir na quinta-feira, no México, que a situação não é tão clara assim - e que, em sua opinião, foi realmente Verstappen que fez a ultrapassagem: "Eu estava completamente à frente de Max", disse ele. "Eu estava mais de um carro à frente dele, então eu não era mais o carro que atacava. Ele era".

"Eu estava à frente de Max, estava tendo que me defender, era ele quem estava me atacando e, na verdade, ele foi com muita força e fez a ultrapassagem fora da pista. Eu apenas mantive minha posição, então é algo que certamente discutiremos, pois tem sido um grande ponto de discussão desde o último fim de semana".

Novo vídeo lançado

O ponto de vista de que Norris estava à frente provavelmente se cristalizou nos últimos dias, com a divulgação de um vídeo mais detalhado a bordo do incidente pela F1 Management. Como parte da forma como a filmagem é capturada, cada carro durante a corrida só pode transmitir uma única imagem. No carro de Norris, era a câmera de bordo voltada para a frente, enquanto a câmera ao vivo de Verstappen olhava para trás, para a asa traseira.

Isso significava que era muito difícil avaliar a posição relativa dos dois carros um em relação ao outro do ponto de vista dos pilotos. Além disso, os únicos outros ângulos de câmera que a transmissão internacional mostrou sobre a preparação para o incidente foram a visão de uma câmera de helicóptero e uma câmera dentro da Curva 12, nenhuma das quais deixou clara a posição relativa dos dois carros.

Na terça-feira desta semana, no entanto, as imagens baixadas das câmeras onboard ofereceram uma nova perspectiva do incidente. E, embora ainda não haja sinal da câmera de Verstappen voltada para a frente, as imagens de 360 graus das câmeras de ambos os carros mostraram que a McLaren ficou bem à frente da Red Bull na reta - antes de entrarem na zona de frenagem.

Portanto, do ponto de vista de Norris, o veredicto deveria se basear no fato de Verstappen tê-lo atacado por dentro durante a frenagem, em vez de ele ser visto como aquele que tentava dar a volta por fora.

As Diretrizes de Pilotagem não fazem referência ao ponto em que se considera que um carro está à frente de outro, mas se for decidido que Norris estava realmente à frente, então Verstappen precisaria cumprir alguns critérios fundamentais para que a ultrapassagem fosse permitida.

Eles são que seu carro deve:

Ter o eixo dianteiro PELO MENOS AO LADO do espelho do outro carro, o mais tardar no ápice da curva

Ser pilotado de forma segura e controlada durante toda a manobra (entrada, ápice e saída).

Sem forçar (deliberadamente) o outro carro para fora da pista na saída. Isso inclui deixar uma largura aceitável para o carro que está sendo ultrapassado desde o ápice até a saída da curva.

Ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista.

Com base no desenrolar do incidente, Verstappen cumpriu o primeiro ponto e poderia argumentar que cumpriu o segundo ponto. No entanto, ele falhou no terceiro e quarto elementos.

A questão das novas evidências

Se a McLaren estiver seguindo esse caminho de que a penalidade de Norris foi errada porque ele não era o carro que estava fazendo a ultrapassagem, então, antes mesmo de poder defender seu caso, ela precisa convencer os comissários de que encontrou um elemento novo, relevante e significativo.

Como os comissários tiveram acesso à telemetria, às transmissões de televisão ao vivo e aos dados de posicionamento dos carros por GPS na tarde de domingo em Austin, é provável que as novas provas incluam os novos ângulos das câmeras de vídeo e, possivelmente, o testemunho dos pilotos.

O uso de uma nova transmissão de vídeo é semelhante ao que aconteceu após o GP do Brasil de 2021, quando a Mercedes apresentou um pedido de direito de revisão sobre a direção defensiva de Verstappen contra Lewis Hamilton naquela corrida. Essa filmagem foi feita com a câmera de bordo de Verstappen, que ofereceu uma visão melhor de seu ponto de vista e da direção durante um incidente na curva 4.

Na época, os Comissários, que foram convocados novamente para analisar a questão, aceitaram que o ângulo da imagem era novo e que era relevante, pois "permitia que a posição geral dos carros, as entradas de direção do piloto do Carro 33, a direção dos carros e a proximidade dos carros fossem analisadas em conjunto"

No entanto, eles negaram que a nova filmagem tenha passado no teste "significativo", pois não mostrou "nada excepcional que seja particularmente diferente dos outros ângulos que estavam disponíveis para eles na época, ou que mude particularmente sua decisão que foi baseada na filmagem originalmente disponível".

Se a McLaren estiver realmente enviando novas imagens de vídeo para tentar ajudar em seu caso, ela também poderá ter dificuldades para convencer os comissários de que as câmeras de 360 graus contam uma história diferente do incidente.

No entanto, uma diferença notável entre o caso do Brasil 2021 e a questão atual é que, naquela época, não havia nenhuma decisão difícil a ser revisada, pois os comissários de bordo haviam deixado passar o ato de Verstappen.

Na época, eles disseram que isso era: "o equivalente do automobilismo ao 'Play-On' em outros esportes".

Na declaração em que rejeitaram o pedido da Mercedes, eles disseram que não achavam que o elemento Direito de Revisão do Código Esportivo Internacional deveria ser usado para: "decisões discricionárias que não se seguem a uma investigação formal dos Comissários Desportivos e não resultam em um documento publicado".

Desta vez, houve uma investigação formal sobre a condução de Norris e um documento publicado que pode ser revisado. O importante agora é saber se a audiência do Direito de Revisão chegará até esse ponto ou se será descartada no primeiro obstáculo porque as novas evidências não são boas o suficiente.

