VÍDEO: O acidente entre Albon e Bearman no TL1 do GP do México

O primeiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1 teve um acidente impactante na tarde desta sexta-feira, quando o piloto anglo-tailandês da Williams, Alexander Albon, se chocou com a Ferrari do jovem britânico Oliver Bearman, substituto do monegasco Charles Leclerc na sessão prática inaugural.

Após os 20 minutos iniciais de treino, Bearman estava em uma volta lenta passando pelos esses do segundo setor do Autódromo Hermanos Rodríguez quando Albon chegou a esse setor em alta velocidade e perdeu o controle de seu carro ao passar pelo meio-fio da curva 9.

O carro do piloto anglo-tailandês da Williams bateu na Ferrari SF-24 e na sequência colidiu com as barreiras localizadas na área de escape da curva 10. O Motorsport.com te mostra o incidente no vídeo abaixo:

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!