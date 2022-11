Carregar reprodutor de áudio

George Russell, piloto da Mercedes, falou sobre o recorde de vitórias em uma única temporada da Fórmula 1 conquistado por Max Verstappen dando a entender que o holandês venceria menos se tivesse outro companheiro de equipe na Red Bulll.

Verstappen reescreveu uma parta da história da categoria no último domingo ao ganhar o GP da Cidade do México no Autódromo Hermanos Rodríguez, já que, com esse triunfo, se tornou o piloto com mais vitórias dentro de uma temporada.

O bicampeão mundial subiu no lugar mais alto do pódio pela 14ª vez em 2022, deixando para trás a marca que era compartilhada por Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que venceram 13 corridas cada um em 2004 e 2013, respectivamente.

A chegada de um novo recorde foi motivo de opinião por parte de alguns pilotos do grid e no caso de George Russell foi inevitável comparar a situação de Verstappen com a de Lewis Hamilton, seu atual companheiro de equipe, em seus anos de domínio com a Mercedes.

O jovem britânico lembrou que o sete vezes campeão mundial dividiu equipe com Nico Rosberg durante parte dessa etapa e indicou que com outro companheiro Hamilton teria conquistado mais vitórias, sugerindo que seria o caso contrário para o holandês se não tivesse Sergio Pérez do outro lado dos boxes da Red Bull.

"Sabemos como Max é forte e a Red Bull acaba de fazer um trabalho muito bom", começou Russell. "Vimos no passado com equipes que foram dominantes. Quando você olha para trás, Lewis e Nico ganhava todas as corridas e se Leiws tivesse um companheiro de equipe diferente nessa época, talvez teria ganhado todas as corridas como Max está fazendo."

"Mas Max está fazendo um trabalho excelente semana após semana, a Red Bull está fazendo um grande trabalho e esperamos poder diminuir essa diferença ainda mais no próximo ano", acrescentou.

Por outro lado, Vettel confirmou que não se lamenta por ter perdido o recorde que compartilhava com seu amigo e mentor Schumacher.

"Não, quero dizer que cada vez é um pouco diferente," disse. "Acredito que é genial para a equipe. Conheço algumas pessoas ali, então estou muito feliz por eles e por Max. Ele está fazendo uma grande temporada, então espero que ele consiga 16 (vitórias) até o fim do ano. Qualquer coisa diferente disso será uma decepção, não?"

O piloto da Aston Martin esclareceu que manter tal nível de êxito não é tão fácil como poderia parecer de fora.

"Não, não é," disse. "Mas, obviamente, creio que tiveram um impulso em relação ano passado, o carro deste ano é incrível. Ganharam corridas apesar de serem mais pesados do que todo mundo. Creio que neste momento, provavelmente, já eliminaram o sobrepeso. O carro está lá, mas Max também está fazendo um trabalho incrível."

Carlos Sainz, no entanto, admitiu que não esperava que Verstappen fosse tão dominante depois do forte começo de ano da Ferrari.

"Não, nunca esperamos por isso, especialmente quando tivemos um bom carro no princípio", disse. "Eu gostaria de ter me sentido um pouco mais cômodo no princípio da temporada para deixar as coisas mais complicadas para Max, junto com Charles (Leclerc), para trazer um pouco mais de batalha."

"Mas Max teve uma temporada incrível, ele merece. Creio que aogora é dominante, acredito que agora a Red Bull está começando a ser dominante, mas no princípio da temporada tenho certeza que não e é aí onde ele fez um trabalho gigante."

"Meu objetivo no ano que vem é começar o ano no nível que estou agora, que um nível bem decente e colocar as coisas mais complicadas para Max."

