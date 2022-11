Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes prefere vencer uma corrida na temporada 2022 da Fórmula 1 do que superar a Ferrari e fechar o campeonato de construtores em segundo lugar, de acordo com o chefe da equipe, Toto Wolff.

A montadora alemã passou por uma campanha desafiadora neste ano e, apesar de ter conquistado uma pole position na Hungria, corre o risco de não vencer uma corrida pela primeira vez desde 2011. Mas sua consistência, aliada a melhorias recentes, a deixou na disputa com a escuderia italiana pelo segundo lugar, atrás da campeã Red Bull.

A Mercedes está atualmente em terceiro lugar na classificação geral, 40 pontos atrás de seu rival de Maranello. Embora o vice-campeonato seja um bom resultado final para um ano que começou com tantas dificuldades, Wolff diz que preferiria terminar a temporada com uma vitória em vez de aumentar a posição no campeonato de construtores.

“A vitória seria a prova de que nosso carro está de volta para lutar por elas”, disse ele quando perguntado por que se sentia assim. “O P2 também pode ser porque os outros deixaram a bola cair e você está apenas marcando mais pontos.”

Embora o chefe da Mercedes não seja contra a ultrapassagem da Ferrari na tabela de pontos, ele diz que a melhor maneira de medir o progresso da equipe é pelo desempenho do carro na pista.

“Definitivamente seria um consolo porque a Ferrari tinha o carro mais rápido no início da temporada”, disse ele sobre o vice-campeonato. “Terminar à frente deles seria ótimo, mas, novamente, não é nossa prioridade. A preferência é entender o carro e ter um automóvel rápido na pista.”

A Mercedes teve duas de suas melhores oportunidades do ano para conquistar essa vitória nos recentes GPs dos Estados Unidos e do México, mas as escolhas de estratégia de pneus comprometeram suas chances em ambas as ocasiões.

No entanto, considerando a escala dos problemas que a equipe enfrentou no início da temporada, Wolff está feliz com o nível de progresso alcançado – embora haja um pouco de decepção com as chances de Austin e Cidade do México que escaparam.

“O problema é que somos pilotos e, no momento em que podemos vê-la à nossa frente, só queremos agarrá-la”, disse ele.

“Portanto, há sempre um sentimento de frustração. Mas viemos de muito longe e aqui estamos. Estamos correndo por uma vitória, correndo pelos dois carros no pódio, as Ferraris estão atrás de nós. Então você precisa permanecer humilde em relação ao que alcançamos enquanto tentamos chegar até as estrelas."

A Mercedes sente que tem uma boa compreensão do que deu errado com seu W13 este ano e o que precisa ser abordado em 2023, pois parece prestes a mudar de conceito. No entanto, Wolff diz que não pode haver complacência de que as mudanças planejadas garantirão que ele volte à frente do pelotão.

“[Eu] nunca sou confiante”, disse ele. “Sempre vejo o copo meio vazio. Portanto, não há nada que eu realmente veja de positivo. Acabei de ouvir sobre as nove vitórias seguidas [para a Red Bull], então não há razão para ficar sobrecarregado com terminar em segundo e quarto. Temos um longo caminho a percorrer.

“Temos o inverno. Acho que estamos fazendo um bom desenvolvimento no carro. Algumas das coisas que estamos descobrindo podem ser passos maiores do que apenas adicionar algumas atualizações de downforce. Mas estamos dando tudo o que temos e mais para nos trazer de volta à posição de lutar por um campeonato.”

