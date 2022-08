Carregar reprodutor de áudio

Em meio às ameaças de chuva, que não se concretizaram, a Fórmula 1 realizou neste sábado a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Hungria, última etapa antes da pausa de verão da categoria. E as surpresas seguiram na Hungria, com George Russell surpreendendo no fim para fazer a pole, com Carlos Sainz em segundo.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

Antes do início do quali, o trabalho estava a mil nos boxes da Aston Martin, com os mecânicos buscando deixar o carro de Vettel pronto para a sessão após a batida no final do TL3. Ao concluírem os reparos, houve grande festa dos mecânicos na garagem.

Minutos antes do início do Q1, a chuva se mostrava ameaçadora ao redor do Hungaroring, apesar da previsão de apenas 30% de chances de precipitação durante a sessão.

Q1

Mesmo com a previsão baixa de chuva, os pilotos não perderam tempo, saindo rapidamente dos boxes com pneus macios para fazerem voltas antes da situação mudar.

Após a primeira rodada de tempos, Red Bull fazia 1-2, com Verstappen à frente com 01min18s792, 0s326 mais rápido que Pérez, enquanto Russell, Sainz e Norris fechavam o top 5.

Sem chuva, a sessão teve um final movimentado. E foi Hamilton quem terminou na frente, com 01min18s374, tendo Russell em segundo, Sainz em terceiro, Verstappen em quarto e Norris em quinto, enquanto Leclerc foi oitavo e Pérez 13º.

Foram eliminados, ficando nas posições de 16º a 20º no grid do domingo: Yuki Tsunoda, Alex Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Nicholas Latifi.

Q2

Com a ameaça da chuva reduzindo, o Q2 teve um início bem menos movimentado. O último piloto marcou volta rápida quando o cronômetro já se aproximava da metade.

Nesta sessão, os limites de pista voltaram a ser um tópico de discussão, com algumas voltas sendo deletadas. No caso de Pérez, o mexicano chegou a ter uma volta excluída, mas que foi reestabelecida posteriormente após nova análise da direção de prova.

No final, foi Verstappen quem terminou na frente, com 01min17s703, apenas 0s066 à frente de Leclerc, com Alonso, Sainz e Hamilton na sequência. Norris, Russell, Ricciardo, Ocon e Bottas completaram os pilotos classificados para o Q3.

Foram eliminados, fechando as posições de 11º a 15º no domingo: Sergio Pérez, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Mick Schumacher.

Q3

Após a primeira rodada de voltas, era Sainz quem estava na frente, com 01min17s505, quase meio segundo à frente de Russell, com Leclerc, Hamilton e Alonso fechando o top 5, enquanto Verstappen era sétimo após um erro.

No final, George Russell surpreendeu para fazer a pole position, superando Carlos Sainz por apenas 0s044. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring amanhã para o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

