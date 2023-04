F1: Saiba como estão os envolvidos no ‘Crashgate’ após 15 anos

Carregar reprodutor de áudio

O GP de Singapura de 2008 e o 'Crashgate' foram um dos momentos mais conturbados da história da Fórmula 1. O que aconteceu naquela corrida e os envolvidos diretamente nunca foram esquecidos, mas, 15 anos depois, onde eles estão e o que estão fazendo?

O Motorsport.com reuniu os principais nomes da época e listou o que cada um tem feito recentemente.

Bernie Ecclestone Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bernie Ecclestone

Em 2008, Bernie Ecclestone era um dos grandes 'cartolas' da Fórmula 1 e que mantinha uma grande influência dentro da categoria. Hoje, em 2023, aos 92 anos, Ecclestone é empresário e um dos principais produtores de café no Brasil - a plantação do britânico fica em Amparo, cidade a 40km da capital paulista.

Max Mosley

Um dos fundadores da equipe de Fórmula 1 March e presidente da FIA de 1993 a 2009, Max Mosley faleceu em maio de 2021 aos 81 anos vítima de câncer.

Flavio Briatore and Fernando Alonso, Renault F1 Team celebrate victory in parc fermé Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Flavio Briatore

Chefe de equipe da Renault à época e empresário de Nelsinho Piquet e Fernando Alonso em 2008, Briatore foi banido por tempo indeterminado da Fórmula 1 por ter sido uma das cabeças pensantes por trás do 'Crashgate'. Mas em 2022, foi nomeado como embaixador da categoria tendo atuação na parte comercial ao lado da Liberty Media.

Pat Symonds

Em 2008, Pat Symonds era diretor executivo de engenharia da Renault e, ao lado de Briatore, foi um dos responsáveis pela ideia do 'Crashgate'. Banido por cinco anos, Symonds retornou ao esporte e atualmente é diretor técnico da Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, waves from the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso

Piloto da Renault na época, em um retorno após uma passagem relâmpago na McLaren em 2007, Fernando Alonso segue no grid da F1. Em 2023, aos 41 anos, representa as cores da Aston Martin na sua primeira temporada com a equipe e é o terceiro colocado no campeonato mundial de pilotos.

Nelsinho Piquet

Companheiro de equipe de Fernando Alonso na Renault em 2008 e peça central do 'Crashgate', Nelsinho Piquet atualmente corre na Stock Car pela equipe Crown Racing - categoria na qual faz parte desde a temporada 2018.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Stefano Domenicali

Em 2008, Stefano Domenicali foi escolhido como sucessor de Jean Todt para assumir o comando da Ferrari - que brigava pelo campeonato de pilotos e de construtores naquele ano - cargo que exerceu até 2014. Desde 2021 é o CEO da Fórmula 1.

Ron Dennis

Chefe de equipe da McLaren em 2008 - que assim como a Ferrari, brigava pelo campeonato daquele ano - Ron Dennis cortou vínculos com o time de Woking em 2017 e desde então, o empresário britânico é embaixador oficial de negócios britânicos no Reino Unido.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, 2nd position, Felipe Massa, Ferrari F2008, 1st position, and Kimi Raikkonen, Ferrari F2008, 3rd position, on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton

Piloto da McLaren no ano do 'Crashgate' disputando o título com o brasileiro Felipe Massa da Ferrari, Lewis Hamilton segue no grid da Fórmula 1. Em 2023, o britânico heptacampeão mundial completa sua 11ª temporada com a Mercedes na categoria.

Felipe Massa

Piloto da Ferrari na época e candidato ao título ao lado de Lewis Hamilton, Felipe Massa atualmente é piloto da Stock Car pela equipe Lubrax e em 2023 está fazendo sua terceira temporada na categoria. Além disso, em 2021, Massa foi nomeado como embaixador da Fórmula 1.

Charlie Whiting, Race Director, FIA Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Charlie Whiting

Emblemático diretor de provas em 2008, Charlie Whiting faleceu em 2019, dias antes do GP da Austrália, aos 66 anos vítima de uma embolia pulmonar.

Nelson Piquet

Pai de Nelsinho, ex-piloto de Fórmula 1 três vezes campeão mundial e responsável por compartilhar ao jornalista brasileiro Reginaldo Leme em 2009 o que tinha acontecido no ano anterior em Singapura, Nelson Piquet hoje em dia é dono da empresa "Autotrac" - tecnologia para rastreamento de frotas - e recentemente esteve envolvido em uma polêmica com Lewis Hamilton onde, ao se referir ao piloto britânico, fez uso de termos racistas e homofóbicos.

Reginaldo Leme

Jornalista esportivo da TV Globo como repórter de Fórmula 1, Reginaldo Leme estava presente no GP de Singapura de 2008 e foi o responsável, um ano depois, por trazer à tona para todo o mundo o escândalo do 'Crashgate'. Atualmente, 'Regi' é comentarista de F1 na Band.

