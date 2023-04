Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari teve um início ruim na temporada de 2023 da Fórmula 1 e ainda não conseguiu um único pódio após três corridas (Bahrein, Arábia Saudita e Austrália). Mas, embora os resultados deixem muito a desejar, a marca italiana continua otimista sobre suas chances para 2023.

Neste ponto no ano passado, Charles Leclerc tinha duas vitórias e liderava a disputa pelo título da Ferrari, a mais credível desde 2018. Doze meses depois, ele terminou apenas uma corrida de três e fala em “o pior começo de todos os tempos”. Enquanto isso, um distante sexto lugar na Arábia Saudita deixou o companheiro de equipe Carlos Sainz convencido de que grandes mudanças no carro, em vez de pequenos ajustes na configuração, agora eram essenciais.

Ao todo, a Ferrari ocupa apenas o quarto lugar na tabela, enquanto sua rival de 2022, a Red Bull, mantém um retrospecto perfeito. No entanto, o novo chefe da equipe, Frederic Vasseur, mostra uma figura muito mais otimista. “Estamos indo na direção certa”, disse ele. “O clima na equipe é mais do que bom.”

Este sentimento positivo vem apesar de ele descartar a perspectiva do time de Maranello projetar um 'B-spec' para este ano. Já que não há nenhum tiro certo para mudar a sorte, então, por que ele está tão otimista?

Primeiro, deve-se reconhecer que tanto os pilotos quanto o Vasseur podem ser culpados de exagerar. Leclerc fez sua frase de efeito logo após uma rodada indo parar no cascalho na primeira volta do GP da Austrália. Falando no calor do momento, é compreensível que ele tenha uma visão particularmente sombria. Vasseur, por sua vez, pode não querer abalar o moral ou perturbar o conselho da Ferrari tão cedo em seu mandato, então estaria inclinado a ser um pouco mais otimista.

Também é fácil criticar Vasseur citando os três primeiros locais do Bahrein (asfalto abrasivo), Arábia (dominado pelo desempenho em reta) e Austrália (fortemente interrompido por bandeiras vermelhas) como todos anômalos. Ele diz: “Precisamos entender que três eventos, não é o painel completo das pistas”, e acrescenta que a rápida Baku também não é convencional, portanto, mesmo após quatro etapas, a verdadeira ordem competitiva pode não ser clara. Somente quando a temporada se estabelecer em circuitos mais convencionais, o conceito de carro da Ferrari mostrará seus músculos.

No entanto, o problema com esse argumento é que deixar de lado quatro pistas é cancelar a participação em um quarto da temporada. Além disso, a equipe venceu em dois desses locais no ano passado e poderia ter somado um terceiro triunfo no Azerbaijão se o motor de Leclerc não tivesse estourado. Finalmente, a ‘varredura’ da Red Bull neste tempo prova que um carro pode ser adequado para uma variedade de circunstâncias. Mas o SF-23 não é.

Fica mais fácil validar o otimismo de Vasseur ao revisar um fim de semana que pode ser considerado uma oportunidade perdida. Melbourne, com diferenças mais apertadas deveria ter se adaptado melhor aos pontos fortes da escuderia do que na rodada anterior em Jeddah. Mas a classificação foi decepcionante mais uma vez, com Sainz em quinto lugar, com Leclerc uma fila atrás, em sétimo.

No entanto, parte de seu déficit de meio segundo para Max Verstappen pode ser atribuído ao mau gerenciamento do pitwall. As Ferraris estavam mal com o tráfego em suas voltas de preparação para permitir que a temperatura dos pneus caísse e prejudicasse seus primeiros setores. Uma possível largada na primeira fila para um dos pilotos foi perdida, avaliou Vasseur.

Embora isso represente uma má execução, o complicado setor final em Melbourne realmente abre caminho para que os carros tropecem uns nos outros. Em outras pistas, a Ferrari deve resolver melhor para estar mais no bolo. E refinar as operações na pista é uma tarefa teoricamente mais simples do que atualizar um carro fundamentalmente abaixo da média. Portanto, nem tudo é desgraça e melancolia.

Indiscutivelmente, os eventos 24 horas depois também se mostraram enganosos. Leclerc foi eliminado da corrida antes de completar um único setor. Sainz, por sua vez, cortou a interrupção da bandeira vermelha para ocupar um bom quarto lugar quando cruzou a linha atrás do safety car. A classificação final de 12º foi devida à penalidade de cinco segundos por bater em Fernando Alonso na primeira curva, uma decisão que a Ferrari solicitou o direito de revisão da FIA.

Deixando de lado a frustração com os comissários, Sainz foi um dos prejudicados estrategicamente por causa da primeira bandeira vermelha. Isso o comprometeu significativamente. Mas, como parte de sua recuperação, o ritmo de corrida foi comparável ao de Lewis Hamilton e Fernando Alonso - dentro de 0,2s por volta, enquanto tinha a medida de Lance Stroll.

Vasseur explica: “Tomamos uma direção um pouco diferente em termos de desenvolvimento para a Austrália. Valeu a pena. A sensação foi estranha depois porque ficamos muito frustrados. No quali não estávamos longe de fazer um bom trabalho e por diversos motivos não entregamos. Na corrida, o ritmo foi bom, para mim. Tivemos um pouco de azar na bandeira vermelha do safety car e tivemos que fazer um pitstop extra. Mas depois disso, [Sainz] conseguiu voltar, ultrapassar alguns carros.”

Uma vez que Sainz se acalmou, após a punição, Vasseur reconheceu ter ficado igualmente tranquilizado: “Ele também tirou o lado positivo do fim de semana, considerando que mesmo que não tenhamos somado pontos por diferentes razões, demos um verdadeiro passo em termos de desempenho e ainda temos 20 corridas pela frente. Temos que olhar para o futuro. Ele teve uma boa reação. Ele esteve conosco no simulador [na semana passada] e com um bom espírito de luta”.

Quando se trata de olhar para o futuro, Vasseur promete que os fãs da Ferrari não terão que esperar muito. Embora não haja 'especificação B' - uma decisão impulsionada pelo limite de custo, restrições aerodinâmicas e uma crença de que há muito mais por vir.

Atualizações não serão apresentadas em Baku, quando muitos rivais estrearão novas peças após o intervalo de quatro semanas terminar com uma corrida muito mais perto de sua sede europeia para economizar no frete. Além disso, a Ferrari avalia que já possui uma configuração aerodinâmica otimizada para o Azerbaijão. Além disso, a adoção de uma segunda sessão de qualificação para o primeiro evento sprint torna a rodada menos atraente para atualizações.

Em vez disso, novas peças chegarão para cada uma das rodadas de Miami, Ímola e Barcelona. E eles estão sendo entregues antes do tempo, já que a Ferrari insiste que foi rápida em reagir ao seu início. Ela ajustou o caminho de desenvolvimento para colocar ênfase na resolução do equilíbrio do carro e a atualização originalmente escrita para a Espanha agora chegará a tempo para a primeira visita à Itália, por exemplo.

Embora o programa de atualização privilegie a evolução do que a revolução, Vasseur confirma que a Ferrari ainda será agressiva: “Continuaremos atualizando e tentaremos atualizar massivamente… Temos o pressentimento e espero que estejamos certos, e vamos na direção certa, que ainda temos muito espaço para melhorias no carro.

“Isso significa que, enquanto ainda formos capazes de desenvolver o carro para obter pontos e a aerodinâmica para obter um melhor equilíbrio para obter uma melhor estabilidade, faz sentido avançar nessa direção”.

Há um limite para a positividade de Vasseur. Ele se abstém de se comprometer com o objetivo de superar Red Bull, Mercedes e Aston Martin. A Ferrari teve um desempenho inferior e precisa, antes de tudo, se concentrar em obter o máximo de seu carro, acertar a estratégia e evitar mais falta de confiabilidade (mesmo que sejam deficiências herdadas diretamente de 2022). Mas, crucialmente, Vasseur disse que viu potencial suficiente. Isso é o que destaca o tom otimista dele e do time.

“O clima na equipe é incrivelmente bom para o nível de resultados que temos”, insiste Vasseur. “Todos estão muito motivados, muito focados. Os pilotos, eles nos apoiam muito. A relação com John [Elkann, presidente] ou com Benedetto [Vigna, CEO], confie em mim, também é muito positiva. Com certeza, não temos os resultados que esperamos. Mas estamos todos trabalhando juntos para melhorar a situação.”

