Piloto espanhol da Ferrari, Carlos Sainz foi punido no GP da Austrália de Fórmula 1 por toque no compatriota Fernando Alonso, da Aston Martin, de modo que perdeu postos e acabou fora da zona de pontos em Melbourne. O time de Maranello, entretanto, recorreu da decisão dos comissários. Agora, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) convocou representantes da escuderia italiana para uma audiência virtual sobre o caso, a ser realizada na próxima terça-feira, 18 de abril.

"Os comissários do Grande Prêmio da Austrália de 2023 receberam uma carta de Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, anexando uma petição da Scuderia Ferrari, datada de 6 de abril de 2023, nos termos do Artigo 14 do Código Esportivo Internacional da FIA, buscando a revisão da 46ª decisão dos comissários tomada no âmbito do GP da Austrália de 2023 e solicitando que os comissários:

'Considerem tal solicitação e determinem se um novo elemento significativo e relevante existe ou não (artigo 14.3 do Código) em relação à decisão/incidente'.

Representante(s) do piloto e do time devem se apresentar aos comissários para uma audiência virtual a ser realizada em 18 de abril de 2023 às 08:00 CET (13h de Brasília)."

