Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão mundial da Fórmula 2 e atualmente reserva da Aston Martin na Fórmula 1, Felipe Drugovich participará dos testes de novatos da Fórmula E em Berlim correndo pela Maserati em 24 de abril.

A atividade da categoria de monopostos elétricos também terá outro reserva da F1: o 'esquenta-banco' da Ferrari Robert Shwartzman, russo-israelita também vencedor de corridas na F2, da qual foi vice-campeão em 2021 ao ser batido pelo australiano Oscar Piastri, hoje titular da McLaren na F1.

'Fora' Drugovich e Shwartzman, o teste de novatos da F-E também terá as participações do russo Daniil Kvyat, que correu por Red Bull e AlphaTauri na F1, e do britânico Jack Aitken, que disputou o GP de Sakhir de 2020 pela Williams. As informações são do The Race.

Além deles, Will Stevens, ex-Caterham e Marussia na F1. O inglês testará pela DS Penske, assim como Shwartzman, enquanto Kvyat realiza a atividade pela NIO 333, equipe da qual o brasileiro Sérgio Sette Câmara atualmente é titular. Aitken participa das atividades com a Envision.

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: