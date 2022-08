F1: Saiba os pontos fortes e fracos de cada carro de 2022

Carregar reprodutor de áudio

Depois de completar mais da metade da temporada de 2022, as equipes da Fórmula 1 chegaram às férias de verão com o objetivo de continuar melhorando e desenvolvendo seus carros, algo que atualmente ficou muito complicado devido ao limite orçamentário imposto pelo regulamento.

Se um carro nasceu com o conceito errado, será difícil modificar a estrutura para seguir na direção certa, mas mesmo com as óbvias falhas de design de alguns carros, as equipes têm alguns pontos fortes que podem aproveitar.

Por esse motivo, a F1 publicou o que acredita ser as áreas em que cada carro se destaca, embora também indique as fraquezas de cada membro do grid de 2022.

Red Bull RB18

Começando com os líderes, o que se vê é um RB18 consistente em ritmo de corrida, além de confiável, que combinado com a habilidade de Max Verstappen o torna rápido em todos os circuitos.

No entanto, os esforços extremos que os engenheiros de Milton Keynes tentaram fazer fizeram com que sofressem inicialmente vários abandonos devido a problemas mecânicos, que foram resolvidos ao longo do ano. A velocidade na classificação não é das melhores, pois a Ferrari tem vantagem neste quesito, mas os austríacos conseguiram mostrar um desempenho equilibrado no domingo, apesar do evidente desgaste dos pneus, como foi o caso da Áustria.

Ferrari F1-75

Em segundo lugar está a Ferrari, a equipe com o carro claramente mais rápido, algo que as oito poles dos italianos demonstram. Outro ponto forte é a tração, que permitiu resistir aos ataques da Red Bull nas retas em alguns momentos, como no Bahrein.

No entanto, o pior que o F1-75 mostrou ter é a confiabilidade, já que a série de abandonos devido a contratempos no motor 066/7 fez com que a equipe de Maranello quase fique de fora da briga pelos títulos.

Mercedes W13

A Mercedes teve um início difícil, mas seu conceito radical no W13 com quase nenhum sidepod, permitiu que as flechas de prata subissem para alcançar os líderes. Seu gerenciamento de pneus ajudou os alemães, assim como o downforce, embora o porpoising tenha feito com que eles demorassem para extrair o desempenho ideal, especialmente na classificação, quando encontraram mais problemas no início do ano.

Alpine A522

Quarta colocada na classificação de construtores, a Alpine se destaca por ter um A522 constante em downforce, com um carro rápido nas curvas de alta velocidade. Além disso, seu projeto de unidade de potência dividida provou que pode funcionar, mesmo que sua confiabilidade não tenha sido a melhor do grid.

Nos pontos fracos, ainda há a falta de carga em relação aos líderes, algo normal, mas que se refletiu nos circuitos de Mônaco ou Ímola, onde somaram apenas seis pontos entre os dois pilotos.

McLaren MCL36

Uma candidata a 'melhor do resto' é a McLaren, que em pistas em que o downforce não é tão importante tende a se sair melhor. Eles não foram muito afetados pelo porpoising e são bons em gerenciar os pneus, mas a frente fraca do MCL36 , tanto na frenagem quanto na entrada nas curvas, significa que em corridas longas eles não são os melhores.

Com uma carga de combustível pesada e pneus gastos, o MCL36 é notoriamente difícil de guiar, como Lando Norris e Daniel Ricciardo podem atestar.

Alfa Romeo C42

Uma das surpresas da temporada é a Alfa Romeo, que deixou de estar na parte mais baixa da classificação para lutar regularmente por pontos. Seu C42 é versátil, capaz de ser o 'melhor do resto' às vezes, pois o motor Ferrari permite que ele seja rápido nas retas, além de ser o carro mais leve no início do ano.

No entanto, o que lhes deu essa vantagem também foi sua maior fraqueza, e isso é que o motor de Maranello levou a muitos abandonos da equipe Hinwil quando estavam em posição de marcar pontos.

Haas VF-22

Na parte de baixo, mas não menos importante, está a Haas, que foi a equipe que deu o maior passo à frente. Os americanos deixaram para trás a lanterna para brigar pelos pontos, graças, em parte, ao aprimoramento do motor da Ferrari, que permite que ele seja rápido, mesmo em pistas onde o downforce desempenha um papel fundamental.

No entanto, o desenvolvimento tardio do VF-22 fez com que às vezes ficassem muito para trás quando seu objetivo era permanecer na luta na zona intermediária. Até o último compromisso antes das férias de verão, a Haas não apresentou seu primeiro grande pacote de atualização, então só o tempo dirá se eles acertaram.

AlphaTauri AT03

Se estávamos falando de surpresas, agora temos que falar de decepções, e é isso que a AlphaTauri protagonizou, um claro declínio em seu desempenho. O time de Faenza, com seu AT03, têm um bom carro em pistas em que a tração é necessária, como Mônaco ou Baku , mas sua baixa força aerodinâmica fez com que ficassem atrás de seus rivais.

A falta de desenvolvimento também foi importante e dificultou a configuração, pois não se sabe qual era o máximo do carro, algo que aumenta os problemas com o motor Honda que eles sofreram.

Aston Martin AMR22

Equipe que foi notícia na primeira semana do verão, a Aston Martin teve uma montanha-russa em 2022. Foi a primeira a mostrar o verdadeiro aspecto de um monoposto de nova geração, mas sua aparência definitiva não foi vista até Barcelona, ​​quando apresentaram um carro muito semelhante ao da Red Bull devido à forma e conceito de seus sidepods.

Além disso, na Hungria eles introduziram uma nova asa traseira que o resto dos rivais já estão estudando, então sua capacidade de desenvolvimento está demonstrada. No entanto, o AMR22 sofreu com uma óbvia falta de downforce, o que indica que eles não seguiram a direção certa, apesar de quererem seguir os passos do RB18, então eles precisarão fazer mudanças se quiserem dar a Fernando Alonso e Lance Stroll um carro competitivo em 2023.

Williams FW44

A decepção do ano é a Williams, que prometeu muito no início da temporada com seu radical FW44, mas não conseguiu se apresentar como esperado. O carro se destacou em curvas de alta velocidade e sua capacidade de aquecer os pneus, o que é fundamental quando o asfalto está molhado ou em condições difíceis.

Os engenheiros ingleses tentaram surpreender, e conseguiram, embora quando chegou a hora da verdade, tanto Alex Albon quanto Nicholas Latifi não tivessem as ferramentas ideais para brigar pelos pontos.

