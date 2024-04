A Fórmula 1 abriu o sábado de atividades do GP da China com uma corrida sprint movimentada e cheia de emoções e polêmicas. Entre elas, a disputa entre Carlos Sainz e Fernando Alonso foi a que mais chamou a atenção por valer o top 3, mas que acabou prejudicando a corrida de ambos, como destacada pelo piloto da Ferrari.

Com um ritmo melhor, Sainz ficou várias voltas tentando atacar Alonso pela terceira posição na corrida. Mas, em uma das manobras do piloto da Ferrari, os dois acabaram se tocando. Alonso acabou abandonando, enquanto Sainz terminou a corrida apenas em sexto.

Em entrevista à DAZN após o fim da sprint, Sainz falou sobre a disputa com o compatriota: "Não acho que ninguém ficará feliz aqui. No começo eu tentei passar Max e, talvez, tenha usado demais os pneus. Sabia que, se conseguisse, poderia lutar pela vitória".

"Então eu guardei os pneus atrás de Fernando, ataquei ele e consegui ultrapassá-lo bem, mas acho que ele fez uma manobra otimista demais para retomar, o que, no fim, custou a corrida dele e a minha, porque meu carro ficou danificado. Dali tudo deu errado. Uma pena, porque poderia ter lutado pelo pódio sem o incidente".

"Foi uma corrida divertida de um lado e frustrante de outro, porque eu tinha ritmo, mas gastei pneus demais no começo. Foi uma boa luta, um pouco além do limite em certos momentos, mas corridas são assim, e eu me diverti".

Também em entrevista à espanhola DAZN, Alonso deu a sua versão dos fatos.

"Como não tínhamos muitos pneus, mantivemos Max atrás por duas voltas. Com Carlos foram mais. Na curva 7, acho que estávamos igualados. Na curva 8 eu tentei ir por fora, mas ele abriu a trajetória para não me dar espaço. Então fiz o mesmo na 9 e ele também. Eu tentei ir por dentro, e enquanto na oito ele abriu, na nove então, então acabamos nos tocando".

"Eu diria que, no fim, eu levei a pior porque tive que abandonar. Mas, como disse, não dói muito porque seriam apenas um ou dois pontos, e foi divertido nessa parte".

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

