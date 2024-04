F1: Hamilton diz que Norris devia ter 'tirado o pé' na curva 1

Segundo colocado no grid para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, largou bem na prova curta deste sábado em Xangai, ultrapassando o compatriota Lando Norris, pole com a McLaren. Na sequência do salto inicial no autódromo asiático, o jovem inglês tentou 'dar o troco' no heptacampeão, posicionando-se no lado de fora da curva 1 a fim de tentar um ataque ao veterano na tomada seguinte, mas acabou escapando e perdendo muitas posições.

Para Hamilton, Norris deveria ter 'tirado o pé' na curva 1, posicionando-se atrás de sua Mercedes, para depois tentar um ataque mais seguro em busca da liderança. O argumento de Lewis é que Lando posteriormente teria ritmo para uma tentativa de reassumir a ponta na China.

"Obviamente, tive uma ótima largada e fiquei na linha de dentro. Ele tentou manter a linha externa e estava forçando ao máximo. Usei de tudo para tentar manter a posição e, no final, acho que ele entrou na sujeira por fora. Há um ponto em que, se você for um pouco longe demais, não há aderência. Naquele cenário, ele deveria ter cedido e ficado atrás de mim. Provavelmente teria tido o ritmo para me ultrapassar [mais tarde]", explicou Hamilton, que deixará a Mercedes para ir à Ferrari a partir de 2025.

O fato de Norris estar 'fora de cena' deixou Hamilton bem à frente e ele conseguiu abrir uma pequena vantagem sobre o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, nos estágios iniciais da corrida curta em Xangai.

E, embora o holandês Max Verstappen, da Red Bull, tenha se recuperado de algumas voltas iniciais difíceis para avançar e assumir a liderança mais tarde para garantir outra vitória numa sprint, Lewis ficou animado com seu melhor resultado da temporada até agora, tendo terminado em segundo.

"Tinha esquecido a sensação de estar na frente e fiquei grato pelo momento. Tive muita sorte com a chuva de ontem, pois pude tirar proveito dela, já que nosso ritmo [no seco] não é forte o suficiente para nos classificarmos tão bem."

"Mas eu aproveitei ao máximo, tive uma ótima largada e consegui segurar Fernando por um tempo e criar uma diferença. Sinceramente, descobri muito sobre o carro, o que pelo menos nos deu uma direção do que melhorar. Estou muito feliz por estar de volta aqui", completou o heptacampeão da F1.

