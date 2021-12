Carlos Sainz afirmou que os fãs da Fórmula 1 atingiram um ponto extremo de polarização, com a batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen atingindo seu clímax neste fim de semana.

Ambos os pilotos tem grandes bases de fãs que são muito ativas nas mídias sociais, e com a luta esquentando em meio a uma série de incidentes e decisões controversas dos comissários da FIA, muitos expressam suas visões negativas sobre o outro lado.

Sainz deu sua visão sobre o assunto quando questionado sobre a batalha entre Hamilton e Verstappen neste fim de semana em Abu Dhabi.

"Acho que esse é o cenário ideal para a F1 como esporte, e é super emocionante de ver. Quando voltei para meu quarto no domingo a noite [em Jeddah] eu abri os melhores momentos para ver o que diabos havia acontecido na frente e porque todos estavam falando sobre aquilo".

"E eu tive a chance de assistir, e você percebe o quão próxima a batalha é, como que em cada corrida você tem uma disputa entre os dois candidatos ao título e vê o quão emocionante e ideal isso é para a F1".

"Infelizmente, no Twitter e nas mídias sociais, há muita polarização, muita, não diria que há um abuso, entre ambos os fãs, mas muito polarizado. E isso torna a disputa um pouco menos emocionante quando você vê os dois lados lutando tanto. Acho que é melhor ser um pouco mais neutro, curtir a luta, deixando o melhor vencer".

Questionado se concordava com a sugestão de Fernando Alonso de que Verstappen era o melhor piloto da temporada, Sainz se recusou a opinar.

"Não vou comentar pessoalmente sobre quem escolho como o piloto da temporada. Particularmente porque, se digo um, o outro lado vai me criticar e falar que Lewis tinha o melhor carro, ou se eu disser Max...".

"Está polarizado demais. Então não quero assumir um lado porque não faz sentido, olhando para o quão polarizado tudo está, fico me repetindo, é nas mídias sociais. Mas acho que ambos fizeram temporadas incríveis para ser honesto, acho que estão guiando em um nível fantástico".

Sainz também pediu aos dois que façam uma corrida limpa: "Do meu lado, só espero que esses possam manter limpo neste último fim de semana, dando um belo espetáculo para a imagem do esporte, mais do que qualquer outra coisa, e para o benefício da F1 [demonstrando] que ainda somos um esporte, não apenas um show".

