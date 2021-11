O piloto da Ferrari Carlos Sainz disse que o incidente na Curva 4 entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no Brasil é o exemplo perfeito de por que a Fórmula 1 precisa de mais brita. No emocionante GP de São Paulo, o holandês tentou tudo que podia para manter a Mercedes mais veloz do britânico à distância e o empurrou para fora, com dupla indo para a área de escape antes de voltarem à pista.

O incidente foi notado pelos comissários da prova, mas não investigado, o que gerou polêmica, já que acontecimentos semelhantes foram punidos com uma penalidade de cinco segundos, incluindo a jogada defensiva de Lando Norris sobre Sergio Pérez na Áustria. Desde então, a escuderia alemã pediu uma revisão, agora que as imagens a bordo do carro da Red Bull foram divulgadas.

Sainz, que também usou a área de saída da Curva 4 em uma primeira volta bagunçada, acredita que toda a polêmica poderia ter sido evitada com a acomodação de brita em vez das áreas de escape de asfalto de Interlagos.

"Pessoalmente, acho que esse problema seria resolvido com cascalho", disse o espanhol, que terminou em sexto no GP de São Paulo. "Acho que você também viu que, no início, alguns carros - incluindo nós - deram uma alongada nessa curva. Se houvesse brita, não teríamos ido lá."

"E em vez de realmente ser um problema para os comissários, se você colocasse isso lá, facilitaria a vida deles, de Michael [Masi, diretor de provas da FIA], Lewis, Max e todos nós."

O apelo de Sainz pelo cascalho é parte de um tema recorrente nos últimos anos, enquanto a F1 tem dificuldades de controlar os limites da pista de maneira consistente. O espanhol espera que sejam feitas modificações em Interlagos, principalmente porque a pista não recebe a MotoGP.

"Continuamos pedindo brita", acrescentou. "E esperamos que no futuro, especialmente em uma pista como São Paulo, onde a MotoGP não corre, gostaríamos de ver as armadilhas de cascalho de volta porque nunca frearíamos tão tarde na Curva 4."

