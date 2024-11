A Argentina deu os primeiros passos para o retorno de uma etapa da Fórmula 1 em Buenos Aires, mas terá que superar vários obstáculos para chegar lá.

Daniel Scioli, ministro do turismo e ex-vice-presidente da Argentina , liderou uma delegação que também incluiu o presidente da federação argentina de automobilismo, Cesar Carman, que manteve conversas com o CEO da F1, Stefano Domenicali.

O sonho é que o GP da Argentina retorne ao calendário no mesmo circuito que sediou o evento pela última vez, o Autódromo Oscar y Juan Galvez, construído inicialmente na década de 50, idealmente incorporando parte de seu circuito original mais longo para que os carros de F1 modernos possam ter mais espaço, em vez do layout apertado e impopular usado na década de 1990.

O momento da investida de Scioli naturalmente coincide com a estreia de Franco Colapinto na F1 com a Williams, com o jovem de 21 anos chamando a atenção de várias maneiras.

Os desempenhos de Colapinto na pista levaram a um súbito interesse da Red Bull em adicioná-lo à sua lista de quatro pilotos de F1, enquanto fora dela o argentino causou uma onda de interesse de fãs e patrocinadores em seu país, que só aumentou quando a F1 chegou ao continente americano para sua mais recente série de corridas.

Enquanto milhares de torcedores argentinos torciam por seu novo herói da F1 em Interlagos, Scioli e sua delegação se apresentaram a Domenicali em sua missão de averiguação do que será necessário para trazer a série de volta à capital argentina .

"Estou muito orgulhoso do que a Colapinto está gerando como argentino ", disse Scioli ao Motorsport.com. "Seu carisma, suas qualidades humanas e sua qualidade como piloto são maravilhosos. Em um momento em que a Fórmula 1 está crescendo, gerando mais e mais expectativas, é um evento que vai além do esporte, com impacto político e social".

Perguntado sobre a reunião com a organização da F1, Scioli respondeu: "Estamos começando a trabalhar na possibilidade de trazer a Fórmula 1 de volta à Argentina" .

"Stefano conhece muito bem a Argentina , ele tem as melhores lembranças de nosso país. A reunião foi muito cordial, levando em conta que estamos falando da organização de um evento que é o mais sofisticado do mundo em termos de logística de todos os tipos".

"Há muito trabalho árduo a ser feito para atingirmos o objetivo. Temos que trabalhar na pista de corrida, em todos os requisitos de um evento tão sofisticado como este".

Scioli não quis especular sobre um cronograma, dizendo que "dependerá da organização" quantos anos serão necessários. Mas ele confirmou ao Motorsport.com que - de acordo com as políticas austeras do governo do presidente Javier Milei - o projeto terá que depender exclusivamente de financiamento privado para decolar.

Embora vários patrocinadores argentinos , como Mercado Libre (dona do Mercado Livre) e Globant, tenham rapidamente seguido Colapinto na F1, ainda não se sabe se o país conseguirá gerar o interesse corporativo necessário para arcar com o enorme projeto de renovação exigido para adequar o antigo local da F1, na zona sul de Buenos Aires, aos padrões modernos da F1.

Com Colapinto ainda sem assento a longo prazo na F1, também não há garantias de que o jovem argentino estará no grid quando seu país estiver pronto para sediar a série.

O Motorsport.com apurou que a F1 recebeu bem a onda de interesse da Argentina , mas o país está enfrentando uma concorrência feroz para conseguir um lugar no calendário.

Com vagas no calendário limitadas a 24 corridas por ano, qualquer destino em potencial da F1 terá que apresentar uma proposta impressionante para ser considerado, tanto comercialmente quanto em termos de sustentabilidade a longo prazo.

A F1 ainda está de olho na expansão na Ásia, com conversas em andamento na Tailândia e na Coreia do Sul, e está preparando um sistema de rodízio para certas corridas europeias para abrir espaço para elas em seu calendário para 2026 ou mais.

Ruanda, que sediará a festa de gala de premiação da FIA no próximo mês, também surgiu como um candidato de longo prazo para uma corrida, o que cumpriria uma meta de longa data de sediar uma corrida no continente africano. Enquanto isso, relatos de autoridades do governo sul-africano sugerindo que o país está se aproximando de um retorno à F1 são considerados prematuros.

