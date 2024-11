F1: Hadjar afirma que é o "próximo da lista" da Red Bull

Isack Hadjar é atualmente o piloto mais importante da Red Bull fora da lista de quem já está na Fórmula 1. O francês, que está na luta pelo título da F2 contra Gabriel Bortoleto, está bem ciente de sua posição e do contexto atual, mas espera que os desempenhos convincentes dos pilotos deem ainda mais credibilidade à sua candidatura.

No entanto, hoje está claro que Hadjar não é o favorito para disputar a temporada 2025 como piloto regular: a incerteza em torno da vaga de Sergio Pérez na Red Bull não parece estar funcionando a seu favor, já que os nomes de Liam Lawson e Franco Colapinto são os mais cogitados para substituí-lo.

No entanto, em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o atual piloto da Campos Racing acredita que suas chances de estar na F1 no próximo ano não são nulas:

"Eu diria que minhas chances existem, pelo menos. Obviamente, isso não depende de mim. Há muita coisa acontecendo na RB e na Red Bull, e tudo pode acontecer".

"E, obviamente, eu sou o próximo da lista. Isso é apenas um fato. Não sei quais decisões eles vão tomar, mas, de qualquer forma, estou aqui e estou tentando me preparar para o próximo ano, aconteça o que acontecer".

Questionado sobre o interesse da Red Bull em Colapinto, que demonstrou boas performances desde sua estreia pela Williams em Monza, Hadjar diz que entende a situação, ao mesmo tempo em que relembra sua própria experiência.

"Sim, eles estão procurando um piloto rápido, e ele provou que é. Então, sim, obviamente, eu entendo . Então, sim, obviamente, faço parte de um programa [de juniores] há três anos, sou o segundo na F2, sou o piloto reserva da equipe, então... é assim que as coisas são".

Colapinto, mas também Lawson e Oliver Bearman antes dele, parecem ter sido capazes de dar uma nova olhada no nível dos pilotos da F2 e em sua capacidade de se adequar rapidamente aos padrões da disciplina principal durante suas várias passagens pela F1. " Isso mostra que nossa geração é boa", afirma.

Isack Hadjar na frente de Gabriel Bortoleto em Spa. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Exatamente [é preciso confiar nos jovens], porque por um tempo pensamos que a experiência era o mais importante e que não era possível entrar em um carro e vencer o cara que tem dez anos de experiência na F1, mas na verdade é possível. Se você é rápido, você é rápido".

"Então, eles fizeram um ótimo trabalho para nós, mostrando o que o grid da F2 pode produzir na F1, e acho que o que Franco e Ollie fizeram foi ótimo".

No entanto, Hadjar adverte que sua experiência pessoal na F1 atualmente se limita a um punhado de sessões, incluindo o TL1 em Silverstone deste ano, de modo que seria difícil para ele ter um desempenho muito rápido se entrasse na Red Bull, apesar de seu trabalho no simulador.

"Há uma falta de experiência e uma ausência total de experiência na F1. Acho que se eu tivesse que entrar em um carro de F1 imediatamente, seria muito mais difícil do que para Ollie ou Liam. Como eu disse, acho que posso contar o número de voltas que dei em um carro de F1".

"Mas ainda assim, quando você fala sobre o simulador, acho que ele é a melhor ferramenta. É tão impressionante, com exceção da força g que você não consegue sentir, e essa é a principal diferença".

"O modelo e sua proximidade com a realidade são surpreendentes. A Red Bull tem um simulador muito bom e, quanto mais tempo você passa nele, mais fácil é se adaptar à realidade".

Por fim, perguntado sobre o que sentiria caso não estivesse na F1 em 2025, mas apenas como piloto reserva na Red Bull, Hadjar respondeu: "Eu não ficaria feliz, obviamente, porque você quer pilotar. Mas se for a coisa certa a fazer, então farei isso e pensarei no futuro".

Entrevista de Filip Cleeren

