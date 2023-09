Na manhã deste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP da Itália, 14ª de 22 etapas da Fórmula 1 2023. E quem ficou com a pole position em Monza foi o espanhol Carlos Sainz, piloto da equipe Ferrari.

Max Verstappen foi o segundo com Charles Leclerc em terceiro. Completam o top 10: George Russell, Sergio Pérez, Alex Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Fernando Alonso.

O quali

A classificação de Lombardia foi realizada no mesmo formato utilizado na Hungria, com os pilotos obrigados a usar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. No primeiro trecho do qualificatório, o famoso tráfego dos qualis de Monza voltou a ser uma questão, com nenhum competidor querendo estar à frente do pelotão para não dar vácuo a concorrência. Tanto que os dois pilotos da Ferrari estão sob investigação por terem andado muito lentos em busca do vácuo. Porém, a investigação foi descartada antes mesmo do fim da sessão.

Os eliminados no Q1 foram Zhou Guanyu, chinês da Alfa Romeo; Pierre Gasly, francês da Alpine; Esteban Ocon, francês da Alpine que inclusive teve volta deletada por exceder limites de pista; Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas; e Lance Stroll, canadense que sai de último com a Aston Martin.

Q2

Na segunda parte do quali, com uso obrigatório de compostos médios, os eliminados foram: Yuki Tsunoda, japonês da AlphaTauri; Liam Lawson, neozelandês da AlphaTauri; Nico Hulkenberg, alemão da Haas; Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo; e Logan Sargeant, norte-americano da Williams.

Q3

No final, Carlos Sainz fez a festa dos tifosi ao garantir o melhor tempo da sessão: 01min20s94, apenas 0s013 à frente de Max Verstappen, com Charles Leclerc em terceiro. Completam o top 10: George Russell, Sergio Pérez, Alex Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta ao circuito de Monza no domingo para o GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar a prova tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com um balanço completo do fim de semana. Não perca!

