F1: Sainz supera Verstappen e lidera TL3 na Itália

Ferrari na ponta novamente! Depois de liderar a sexta-feira de treinos na Itália, Carlos Sainz voltou a ponta neste sábado sendo o 'homem a ser batido' no treino livre três da Fórmula 1.

O espanhol foi seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton em uma sessão tranquila sem grandes movimentações.

O início do último treino livre foi parecido com os dois anteriores da sexta-feira, no momento das voltas lançadas - em simulação de classificação - as Ferraris apareceram bem juntamente com as Red Bulls. Verstappen colocou o tempo a ser batido logo no começo do treino fazendo 1m21s607.

Os pneus foram um detalhe importante na sessão, uma vez que grande parte dos pilotos preferiu ir à pista com as gamas macias.

Com meia hora de treino, pouca coisa de fato tinha acontecido, com a aparição de Magnussen em P3 sendo um dos principais movimentos do momento. Na tabela, as duas Red Bulls ocupavam os primeiros lugares sendo seguidas por uma Mercedes - a de Hamilton - uma Ferrari, Sainz, e as duas McLarens.

Um dos pontos altos da sessão foi quando Albon enfatizou que seus retrovisores estavam quebrados. Um tempo depois, Piastri escapou na segunda variante della Roggia e teve alguns danos.

Ainda durante o treino, a Red Bull informou que Pérez tinha uma vazamento de combustível. No fim da sessão foi possível ver que o australiano, na pista, ainda chegou a se tocar com Sainz em um incidente no mínimo confuso.

