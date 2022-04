Carregar reprodutor de áudio

A única nota positiva para Carlos Sainz nas últimas duas semanas foi a renovação de seu contrato com a Ferrari na Fórmula 1 até o fim de 2024. De resto, o espanhol vive uma situação muito complicada.

Na última etapa em Melbourne, Carlos foi teve azar na classificação, quando uma bandeira vermelha apareceu pouco antes de terminar a volta, obrigando-o a largar da nona colocação.

Na corrida, então, as coisas pioraram quando errou e foi parar na caixa de brita, sendo forçado a abandonar.

Sainz chegou a Ímola ansioso para se redimir, mas na sexta-feira tudo se complicou já na classificação, ficando apenas com a décima posição após uma batida nos minutos finais do Q2.

Largando da décima posição na corrida sprint, Sainz conseguiu uma boa recuperação, mas no GP da Emilia Romagna, no domingo, a sorte decidiu virar as costas para ele novamente. O espanhol foi atingido na traseira direita por Daniel Ricciardo, tendo que abandonar novamente.

Falando sobre o incidente com Ricciardo, Sainz insistiu que deixou "bastante espaço" para o australiano da McLaren.

"Vi que não consegui as melhores largadas para ser justo com Charles, precisamos analisar o que aconteceu lá na largada, mas é uma corrida longa. É preferível ter uma boa largada, mas mesmo assim conseguimos sair limpos na curva 2, e por algum motivo Daniel tocou na zebra, deixei bastante espaço para ele, mas acho que ele deve ter perdido a frente do carro e esbarrado em mim, uma infeliz situação que eu fiquei preso mais uma vez na caixa de brita", disse o espanhol.

Questionado se achava que a abertura do DRS deveria ter sido autorizada antes da volta 32, Sainz respondeu: "Acho que depois do que aconteceu no ano passado com o George nesta reta principal, eles tiveram um acidente bem grande, acho normal que a FIA esteja pegando leve com o DRS, porque foi um acidente enorme e a pista ainda está molhado. Então, você sabe, é seguro, uma recompensa de risco para a FIA, e é normal que eles estejam indo com calma."

Sainz lamentou o fato de ter abandonado logo no início da corrida em Ímola, mas se mostrou positivo: "bons momentos virão".

"É muito ruim, devo dizer que é definitivamente um momento difícil e obviamente eu queria fazer uma boa corrida aqui [em Ímola] na frente de nossos fãs. Ainda havia 63 voltas à frente, então ser eliminado da corrida na curva 2, é ruim, mas você sabe, sempre há esses momentos difíceis na vida de um esportista e é minha vez de passar por eles e enquanto eu continuar trabalhando duro, tenho certeza que os bons momentos virão”.

F1 AO VIVO: Max PASSEIA e Leclerc ERRA enquanto Hamilton DEFINHA e George brilha;Pérez/Lando vão bem

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: