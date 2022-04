Carregar reprodutor de áudio

O piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly, disse que "não foi muito difícil" manter Lewis Hamilton atrás dele enquanto disputavam uma posição no GP da Emilia Romagna, da Fórmula 1.

Apesar de Hamilton parecer ter uma vantagem de ritmo sobre Gasly à sua frente, o piloto da Mercedes não conseguiu encontrar uma maneira para ultrapassar o francês, uma vez que não tinha velocidade nas retas.

Ele também não foi ajudado quando o DRS foi ativado, já que Gasly também estava se beneficiando por estar logo atrás do piloto da Williams, Alex Albon.

Refletindo sobre sua longa batalha, Gasly disse que os dois estavam praticamente presos – já que ele foi tão impotente para encontrar uma maneira de passar por Albon quanto Hamilton para fazer uma manobra sobre ele.

“Foi provavelmente a única coisa que aconteceu durante toda a corrida”, disse Gasly. “Ele estava preso atrás de mim, eu estava preso atrás do carro [da Williams] e aquele carro estava preso com o carro da frente. Era apenas um trem."

“Então, não foi uma corrida particularmente emocionante e bastante frustrante. Mesmo com o DRS, não conseguimos contornar e tentar nos preparar para uma mudança."

“Sabemos quando você tem uma classificação ruim – cometemos um erro na classificação – e quando você começa de trás, é sempre extremamente difícil. E acho que pagamos o preço neste fim de semana.”

Questionado se foi fácil manter Hamilton atrás, Gasly disse: “Bem, eu não diria fácil, mas não foi muito difícil”.

A batalha entre Gasly e Hamilton trouxe lembranças do GP de Mônaco do ano passado, onde o francês passou a corrida inteira defendendo o heptacampeão mundial.

Relembrando os acontecimentos daquele dia, Gasly sorriu: “Infelizmente para ele, ele sempre fica preso atrás de mim em pistas onde é extremamente difícil passar”.

“Mas acho que fiquei tão frustrado quanto ele, sabe? Por qualquer motivo, mesmo com o DRS, este ano estava muito difícil de passar aqui", concluiu.

