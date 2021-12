F1: Gasly elogia "desafiadora" Jeddah, mas teme baixa aderência

Buscando superar a decepção do Catar, Pierre Gasly se prepara para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. E as primeiras voltas que o francês deu pelo circuito de Jeddah no simulador o impressionaram, mas ele destaca que, por ser uma pista completamente nova, a baixa aderência do asfalto pode ser um fator importante no fim de semana.

Após duas etapas em que saiu empatada com a Alpine na luta pela quinta posição do Mundial de Construtores, a AlphaTauri teve um GP do Catar para esquecer, permitindo que a equipe francesa disparasse na frente, graças ao pódio de Fernando Alonso e a quinta posição de Esteban Ocon.

Agora Jeddah representa um desafio ainda maior para todos, porque tanto as equipes quanto os pilotos chegarão à Arábia sem nenhuma referência prévia, enquanto no Catar era possível estudar o traçado com vídeos de outras categorias.

Além disso, os atrasos na obra da pista podem causar uma situação de aderência mínima, representando mais um problema a ser enfrentado no circuito de segunda maior média de velocidade da temporada, mas com muros bem próximos.

Gasly falou das expectativas para a etapa destacando como, pelo menos no simulador, a pista de Jeddah parece ser impressionante.

"A julgar pelo que vi no simulador, espero um circuito extremamente rápido, com um grande número de curvas de alta, sendo algumas cegas. Acho que será particularmente difícil e será ainda mais desafiador por ser uma pista completamente nova".

"Ninguém andou lá e o asfalto não será emborrachado, tendo também um pouco de óleo talvez. É um circuito de rua com aderência muito baixa e ninguém possui dados relativos à pista".

"De nossa parte, porém, já mostramos no Catar que sabemos nos adaptar rapidamente a nova situações, rodando com bons tempos desde a sexta. No entanto, teremos que trabalhar muito para sermos rápidos, tanto em classificação quanto na corrida, encontrando um balanço ideal".

"Outra coisa que notamos com o simulador é que as velocidades são muito altas e os muros bem próximos. Olhando do cockpit é algo impressionante: será um grande desafio e temos que nos preparar bem".

Gasly corre atrás de uma redenção após um Catar decepcionante. Promovido à primeira fila após as punições, seu carro sofreu na corrida, com um desgaste muito grande do pneu macio, terminando fora da zona de pontos.

"No geral, a rodada tripla correu bem para nós, com boas performances na classificação: quinto no México, quarto no Brasil e segundo no Catar. Também tivemos boas corridas, exceto no Catar, com um desempenho ruim do carro e o desgaste rápido dos pneus. Analisamos os dados para evitar que isso se repita".

"Foi ótimo largar na primeira fila de novo, algo que não acontecia desde a Super Fórmula, no Japão em 2017. Estar ao lado de Lewis foi ótimo e espero ter momentos semelhantes no futuro. Ainda que tenha estado ali pelas punições dos outros, foi uma experiência fantástica".

