Resta apenas uma peça para completar o grid de 2022 da Fórmula 1, e já sabemos quando que o mistério chegará ao fim. Frédéric Vasseur, chefe da Alfa Romeo, anunciou em uma entrevista ao Canal+ que a identidade do piloto será conhecida na próxima terça-feira, 16 de novembro. E segundo informações vindas da imprensa italiana, Antonio Giovnazzi já está fora da disputa.

No momento, sabemos apenas que Valtteri Bottas será um dos pilotos da Alfa Romeo em 2022. E os acontecimentos dos GPs recentes mostram que as possibilidades de que Antonio Giovinazzi siga com a equipe de Hinwil sejam ínfimas.

A informação sobre Giovinazzi foi publicada nesta terça (09) pelo portal italiano AutoSprint, logo após o italiano ter sido prejudicado pela equipe no México, o que levou a duras críticas do piloto.

"Estou decepcionado e irritado", disse Giovinazzi à Sky Itália após a prova. "A equipe me chamou para os boxes, mas saí atrás de Ricciardo e Bottas. Tinha que aquecer os pneus, o ritmo era mais lento que com os médios, e perdi toda a vantagem que teria com o undercut. Quando os outros pararam, eram mais rápidos. Foi uma estratégia totalmente errada".

"Pessoal, muito obrigado pela grande estratégia. Até hoje pensei que a equipe não faria nada para me prejudicar, mas agora estou decepcionado".

Com a compra da Sauber pela Andretti caindo por terra também, o que envolveria uma possível chegada de Colton Herta à F1, Guanyu Zhou reassume a pole position na disputa pela vaga.

O chinês, atualmente em segundo na Fórmula 2, 36 pontos atrás do líder Oscar Piastri, parecia ter perdido força contra o americano, mas com o fim do acordo de venda, Zhou volta a circular como o favorito.

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Photo by: Alpine

Em entrevista ao Canal+ no Twitch, Vasseur não revelou quem correrá ao lado de Bottas, mas confirmou que o anúncio será feito logo após o GP de São Paulo.

"Estamos nas últimas formalidades, mas a decisão será anunciada na terça-feira após o GP de São Paulo", disse Vasseur, que ainda encerrou qualquer possibilidade de Théo Pourchaire estrear na F1 já no próximo ano. O francês, que está em seu primeiro ano na F2, deve intensificar seu programa de testes com a equipe em 2022.

"Quero que Théo tenha todas as ferramentas para chegar à F1. No momento, estamos pensando em um importante programa de testes, para prepará-lo bem".

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

