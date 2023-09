Em meio a uma tarde de sol, o grid da Fórmula 1 abriu o sábado em Marina Bay com o terceiro treino livre para o GP de Singapura. Carlos Sainz voltou a mostrar a força da Ferrari, garantindo mais uma liderança, com George Russell em segundo.

Completaram o top 10: Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Sergio Péez, Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda.

Para o começo da sessão, o grid se dividiu entre os pneus macios e médios, com os duros sendo conservados para a corrida.

Após os 15 minutos iniciais, nem todo o grid havia marcado volta rápida, com as duplas da Williams e da AlphaTauri, além de Magnussen, ficando nos boxes nessa primeira parte. Verstappen liderava com 01min33s660, 0s118 à frente de Sainz, enquanto Russell, Leclerc e Norris completavam o top 5, com Pérez e Hamilton na sequência.

A primeira amarela do fim de semana não causada por um lagarto na pista veio nos minutos seguintes. Lawson perdeu o controle do carro e acabou rodando na curva 1. Mas o neozelandês conseguiu evitar uma batida, voltando normal à pista. Pouco depois, foi a vez de Verstappen escapar no mesmo local quando o RB19 do holandês saiu de traseira.

Quando a sessão chegava à metade, a Mercedes fazia 1-2, apostando na utilização dos pneus médios em todo o TL3 até então. Russell era o líder com 01min32s883, 0s222 à frente de Hamilton. De médios, Sainz era o terceiro a 0s312, com Verstappen e Leclerc completando o top 5.

Nos minutos seguintes, foi a vez dos pneus macios dominarem as escolhas dos pilotos e, com isso, tivemos mudanças na tabela de classificação.

A 15 minutos do fim, era Norris quem liderava com 01min32s303, 0s061 à frente de Russell, com Hamilton, Piastri e Ocon completando o top 5. Ainda sem voltas com macios, Sainz era o oitavo, Verstappen 12º e Leclerc 13º.

No final, Carlos Sainz foi o mais rápido com 01min32s065, apenas 0s069 à frente de George Russell, com Lando Norris em terceiro. Completaram o top 10: Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Sergio Péez, Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay mais uma vez neste sábado. A partir das 10h, teremos a sessão classificatória para o GP de Singapura, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise do sábado e projeção para o domingo de corrida. Não perca!

