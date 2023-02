Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Aston Martin na Fórmula 1, Lance Stroll se envolveu em acidente de bicicleta antes da pré-temporada 2023 e está perdendo os testes de Sakhir neste fim de semana, correndo o risco de ficar de fora do GP do Bahrein no dia 5 de março, quando a categoria máxima do esporte a motor dá o pontapé inicial ao seu campeonato deste ano -- o companheiro do espanhol Fernando Alonso pode ser substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich, mas a situação segue incerta na equipe.

De todo modo, o fato é que a lesão do canadense já impacta a F1, uma vez que Stroll está perdendo testes importantíssimos em Sakhir, justo no princípio de um ano em que o time britânico parece ter feito um carro competitivo, conforme sugere o desempenho de Alonso no ensaio desta quinta-feira.

O próprio espanhol, aliás, sofreu um acidente recente de bicicleta: foi em 2021 e Fernando chegou a ser dúvida para a pré-temporada daquele ano, mas ele conseguiu se recuperar a tempo de participar das atividades pela Alpine, com a qual retornava ao grid após hiato de dois campeonatos fora da F1.

Mas você se lembra de outros acidentes fora das pistas da F1 que tiveram impacto na elite global do esporte a motor? É o que o Motorsport.com relembra nos tópicos abaixo, com casos que passam por diferentes décadas da competição (spoiler: cuidado ao andar de bicicleta...).

2010: Mark Webber

Então piloto da Red Bull, o australiano tinha como companheiro o jovem alemão Sebastian Vettel, mas deixou Singapura liderando o campeonato, em busca de um título inédito em sua longa carreira na F1. Webber, porém, acabou sofrendo um acidente de bicicleta (sim, de novo...) após o GP.

Ele teve de usar remédios para contra a dor até o fim do ano. Embora não se saiba muito sobre o impacto disso em sua pilotagem, Mark perdeu para 'Seb' e Alonso, da Ferrari -- no fim de 2008, um acidente de bike também impactou a pré-temporada 2009 de Webber, mas sem grandes sequelas.

2005: Nick Heidfeld

Na época, o piloto alemão chegava a uma Williams em crise. Para piorar, logo depois sofreu acidente em um teste privado e perdeu os GPs de Bélgica e Itália para fazer uma plena e completa recuperação.

Ele voltaria no GP do Brasil, mas foi atingido por uma moto enquanto andava de bicicleta, de modo que perdeu as três etapas finais daquela temporada. No ano seguinte, ele voltaria à Sauber, que passava a contar com apoio da BMW.

2005: Juan Pablo Montoya

Naquele ano, o colombiano trocou a Williams pela McLaren e se dedicou a emagrecer, optando por jogar tênis como uma de suas atividades físicas. Entretanto, Montoya acabou machucando o punho no meio do caminho.

Juan Pablo teve de ficar afastado por dois GPs e, quando estava clinicamente apto a voltar às corridas pela McLaren naquela temporada, já havia recuperado boa parte do peso que tinha perdido.

1990: Alessandro Nannini

O italiano era visto como um talento, tendo vencido com a Benetton o GP do Japão de 1989, famoso pelo acidente entre Ayrton Senna e Alain Prost. Mas quis o destino que Nannini sofresse um acidente ao tentar pousar de helicóptero em sua chácara, perdendo o braço direito.

Foi ali que terminou sua carreira na F1. Mais tarde, operações e cirurgias permitiram a reimplantação reimplantar do braço. Depois de uma recuperação extensa, Alessandro ainda disputou provas de turismo na Europa.

David Coulthard e Emerson Fittipaldi também estiveram em acidentes aéreos

Foi em maio de 2000, quando o então piloto da McLaren voava até Mônaco. Mas o escocês não contava com falha no motor do avião, que gerou pouso de emergência. Resultado: acidente. David escapou praticamente ileso, mas piloto e copiloto da aeronave morreram. Coulthard teve de passar por exames antes do GP da Espanha, mas correu normalmente. Fora da F1, mas com impacto maior, Emerson Fittipaldi também passou por acidente de avião, para azar da Fórmula Indy.

Foi em 1997, quando 'Emmo' caiu de ultraleve junto ao filho Lucca, então de seis anos, perto de sua fazenda de laranjas em Araraquara (SP). Emerson passou por uma cirurgia na coluna em Miami e ficou bem, mas teve de encerrar a sua carreira na Indy por causa da lesão. Ainda assim, o primeiro campeão do Brasil na F1 teve melhor sorte que um compatriota que dá nome ao Autódromo de Interlagos.

1977: José Carlos Pace

'Moco' morreu em março de 1977 depois que um avião monomotor em que viajava bateu em uma árvore na Serra da Cantareira (SP). Em 1985, o Autódromo de Interlagos foi batizado com o seu nome como uma forma de homenagem. Na pista paulistana, ele venceu o GP do Brasil de 1975. Além disso, o piloto da capital paulista conquistou outros cinco pódios na F1, ainda que sem vitória, e cinco voltas mais rápidas.

Outro ícone do País no automobilismo, Ayrton Senna teve acidente de jet-ski

Ele também gostava de se arriscar fora das pistas... Um de seus passatempos era andar de jet-ski e, em junho de 1991, dias antes do GP do México, o já tricampeão passeava com a moto aquática em Angra dos Reis quando caiu no mar. Na sequência, acabou atingido por um amigo que não pôde desviar e o acertou na parte de trás da cabeça, causando um corte no couro cabeludo de Ayrton. Senna não perdeu corrida por isso, mas depois o caso foi descoberto.

Caso memorável mais recente foi com Robert Kubica, em 2011

Em fevereiro daquele, o polonês estava de férias quando sofreu grave acidente correndo um rally na Itália. O então piloto da Renault perdeu o controle do seu carro e bateu contra a proteção lateral da pista, que atravessou o motor e o cockpit, atingindo o piloto. Na época, ele era cotado para uma vaga na Ferrari. Anos depois, Robert conseguiu voltar à F1 pela Williams e, até o fim de 2022, era reserva da Alfa Romeo-Sauber.

