Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz disse que a Ferrari F1-75 ainda o está “surpreendendo” após batida no treino desta sexta-feira, visando o GP de Miami de Fórmula 1.

O espanhol sofreu um forte acidente no TL2, rodando e atingindo o muro de concreto do lado de fora da curva 14.

O acidente ocorreu depois que seus frustrantes abandonos na primeira volta nos GPs da Austrália e da Emilia Romagna o colocaram no centro das atenções.

“Sou o primeiro que não está feliz com as duas últimas batidas e sou o primeiro que está analisando e tentando tirar conclusões”, disse ele.

“Lembro-me de passar por um cenário muito semelhante no ano passado, onde tive acidentes algumas vezes e logo depois veio minha melhor série de corridas na F1, então sei como sair disso.

“Acho que ainda estou aprendendo muito com esse carro, ele ainda está me surpreendendo, não vou mentir.

“Ainda são coisas que estão fora do meu controle, que estão me surpreendendo, e assim que eu ficar em cima delas e aprendê-las, acho que, como você viu hoje, posso ser rápido em qualquer volta.”

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz insistiu que a velocidade que ele demonstrou no novo circuito antes do acidente era o único aspecto positivo que ele poderia tirar do dia.

“Quero dizer, o ritmo ainda está lá, estou muito rápido”, disse ele. “Obviamente, estou decepcionado, porque não é a maneira que você quer começar um fim de semana, dando trabalho extra aos mecânicos.

“Provavelmente bati na barreira no pior lugar possível, não havia Tecpro lá, bati direto em uma parede de concreto, que mesmo na velocidade que eu estava foi bastante duro.

“Então, o carro está danificado, dei a todos uma noite de sexta-feira um pouco difícil, o que não é o ideal.

“O calor não está facilitando os pneus, e eu tive esse pequeno estalo na curva anterior. Acho que superaquecemos um pouco os pneus traseiros e o perdi completamente. Vai ser um GP complicado, muitas coisas podem acontecer.

“Mas o ritmo está lá, o carro parece estar funcionando bem aqui, então vamos pegar os pontos positivos”.

Qual equipe é a favorita para o GP de Miami?

Podcast Boletim - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

Your browser does not support the audio element.