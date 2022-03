FIA explica como funcionará VAR na F1

Carregar reprodutor de áudio

A FIA explicou como funcionará o VAR da Fórmula 1, além de revelar que agora será chamado de Centro de Operações Remotas.

O sistema está sendo implementado para fornecer suporte adicional aos comissários de corrida da categoria, após uma controvérsia em torno do resultado do GP de Abu Dhabi de 2021.

Em análise do ocorrido em Abu Dhabi, onde Max Verstappen derrotou Lewis Hamilton e garantiu o título mundial depois que as regras que cercam o safety car foram aplicadas incorretamente, a FIA concluiu que seu diretor de provas precisava de assistência para aliviar algumas das pressões que se acumularam em torno desse papel ao longo dos anos.

Michael Masi, o diretor de provas durante a saga de Abu Dhabi, foi substituído em 2022 por Niels Wittich e Eduardo Freitas. A dupla se alternará ao longo da temporada, com Wittich assumindo nesta primeira etapa no Bahrein.

A FIA explicou que a “primeira fase” da construção do ROC em seu escritório em Genebra está completa, com o corpo diretivo acrescentando que o desenvolvimento do sistema está em andamento.

Uma declaração da FIA explicando as tentativas atuais do ROC diz: “As declarações dos processos e regulatórios podem ser enviados ao ROC, que opera com capacidade consultiva e não interromperá o fluxo de prova no local ou causará atraso no processo de tomada de decisão."

“Embora semelhante em princípio ao 'VAR' no futebol, o ROC atuará como um recurso de apoio para a equipe de direção de provas com dados comparáveis ​​aos de mais de 10 partidas simultâneas de futebol, incluindo mais de 140 fontes de vídeo e áudio. "

"O ROC fornece um recurso adicional para a FIA revisar e revisar completamente os aspectos da competição e as decisões tomadas para refinar e melhorar os procedimentos para o futuro."

"Ele não tem poder regulatório e não pode ser usado para reavaliar ou alterar decisões passadas."

A FIA diz que o ROC "se tornará um valioso recurso educacional e de treinamento para a próxima geração de funcionários e comissários de controle de corrida" e que seus benefícios se estenderão posteriormente a outros campeonatos da FIA e à comunidade internacional mais ampla das Autoridades Esportivas Nacionais da FIA (ASNs). ".

