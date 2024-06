A direção de prova do GP da Espanha confirmou uma punição para Logan Sargeant (Williams) após interferir em uma volta rápida de Lance Stroll (Aston Martin) durante o Q1. O piloto americano perderá três posições na classificação do próximo GP, que será realizado na Áustria. Sargeant largará da última colocação na Espanha.

No documento em que aplicou a punição, a direção de prova relata que Sargeant e a Williams falharam em se preparar para a chegada de um carro mais rápido. O incidente aconteceu antes da curva 10 do circuito da Catalunha. A direção aponta que o piloto só soube da chegada de Stroll ao olhar pelos espelhos retrovisores — e que abriu de modo adequado para a passagem da Aston Martin, mas tarde demais.

A direção de prova destaca que Sargeant estava dependendo apenas da informação da Williams sobre carros mais rápidos. A decisão ressalta que já foi acordado entre as equipes que falhar em informar sobre a aproximação de um carro mais rápido não isenta o piloto de infração. Assim, a direção de prova puniu Sargeant.

F1 AO VIVO: Acompanhe o debate pós-classificação para o GP da Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!